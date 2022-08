Adrian Severin, fost ministru de Externe, a participat la conferința privind securitatea internațională organizată de Rusia

Adrian Severin, fost ministru de Externe al României, anunță că a participat la o conferință privind securitatea internațională al cărei principal organizator a fost Ministerul rus al Apărării.

Evenimentul s-a intitulat „A X-a CONFERINȚĂ DE LA MOSCOVA PRIVIND SECURITATEA INTERNAȚIONALĂ”, precizează Adrian Severin.

„În ziua de 16 august 2022, a avut loc a X-a Conferință de la Moscova privind securitatea internațională. Principalul organizator a fost Ministerul Apărării Federației Ruse. Evenimentul, la care am fost invitat să particip, s-a desfășurat într-o formulă mixtă – cu prezență fizică și online. Am răspuns invitației cu convingerea că numai ascultând poți înțelege și numai vorbind te poți face înțeles; înțelegerea iar nu cearta și acuzațiile reciproce fiind ceea ce ne trebuie tuturor, căci numai astfel pacea poate lua locul războiului. Din rațiuni personale, inclusiv ținând de dificultățile deplasării pe timp de război, nu am putut fi prezent decât apelând la mijloacele de comunicare virtuală”, a anunțat fostul ministru de Externe al României într-o postare pe internet.

Adrian Severin precizează că participase și la conferința precedentă, în iunie 2021. La acel moment, din iunie 2021, Adrian Severin menționează că și-a notat următoarele:

„Singura regiune a lumii în care perspectivele păcii au fost descrise ca problematice a fost Europa; atât UE, cât și vecinătatea sa estică (cu precădere cea ucraineană). Din nefericire aceasta este regiunea în care se află România; și nu oricum, ci ca țară de primă linie, campion al războiului retoric cu Rusia”.

În opinia Rusiei, zona cea mai sensibilă pentru securitatea internațională este estul Europei

Adrian Severin nu amintește că, încă din anul 2014, Rusia ocupase ilegal peninsula Crimeea. Cu privire la conferința din august 2022, la care a participat, Adrian Severin precizează următoarele:

„La Conferința de la Moscova, Președintele Putin a fost specific în a spune că ținta tactică urmărită este „eliberarea completă a Donbasului” (despre schimbarea statutului Crimeii, se subînțelege, neputând fi vorba)”.

Adrian Severin și-a însoțit mesajul cu peste 20 de fotografii de la conferință. Severin nu apare în niciuna dintre ele – probabil din cauză că a participat doar online. Fizic, la conferință, cel mai important participant a fost ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu.

Adrian Severin a fost vicepremier și ministru de Externe al României în timpul guvernului Roman. În prezent, Severin nu mai deține funcții în statul român.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!