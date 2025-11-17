IGPR a dispus cercetarea prealabilă a 14 polițiști: șase dintre ei ocupă funcții de conducere, iar ceilalți opt sunt agenți și ofițeri de execuție

Șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat luni demararea procedurilor disciplinare împotriva a 14 polițiști din județul Teleorman, după ce verificările interne au confirmat că instituția nu a gestionat corespunzător situația femeii ucise pe 8 noiembrie de soțul ei, în pofida existenței unui ordin de protecție și a mai multor sesizări anterioare.

Raportul făcut public de Parchetul General a arătat deficiențe serioase atât în instrumentarea cauzei de către polițiști, cât și în activitatea procurorului responsabil de dosar.

Într-o declarație susținută la sediul IGPR, Benone Matei a admis că „activitățile legale obligatorii nu au fost duse la îndeplinire”, iar monitorizarea cazului a fost tratată superficial. Potrivit acestuia, polițiștii care au intervenit inițial nu au urmat procedura completă prevăzută în astfel de situații de risc, iar conducerea structurii județene nu a exercitat controlul ierarhic necesar.

„Au fost constatate nereguli atât la nivelul agenților care au gestionat direct plângerile, cât și la nivel managerial. Subiectul violenței domestice nu a fost analizat periodic, deși cazul impunea o atenție specială”, a precizat Matei.

Ca urmare, IGPR a dispus cercetarea prealabilă a 14 polițiști: șase dintre ei ocupă funcții de conducere, iar ceilalți opt sunt agenți și ofițeri de execuție.

Cazul care a declanșat controlul este cel al Mihaelei, o tânără de 25 de ani din Beciu, mamă a trei copii, ucisă de fostul soț pe 8 noiembrie. Cu doar câteva săptămâni înainte, femeia obținuse atât un ordin provizoriu de protecție emis de polițiști, cât și unul emis de instanță. În aceeași zi în care instanța a decis prelungirea protecției, tânăra reclamase la poliție că fusese răpită și violată de agresor. Cu toate acestea, bărbatul a rămas în libertate.

Anchetele interne și cele ale procurorilor continuă, pentru a stabili responsabilitățile exacte și modul în care instituțiile au gestionat cazul care ar fi trebuit să prevină tragedia.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube