Poli Iași a desemnat noul antrenor. “Succes!”

Anthony Da Silva, cunoscut sub numele de Tony, fostul jucător al echipei CFR Cluj, a fost numit în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal Politehnica Iași, conform unui anunț făcut luni.

Tony, în vârstă de 43 de ani, îl va înlocui pe Leo Grozavu în funcție, acesta din urmă părăsind echipa ieșeană după înfrângerea suferită în fața formației FC Botoșani, cu scorul de 1-2.

“A trebuit să ne mișcăm rapid pentru a scoate echipa din criză. Nu aveam timp să stăm după vreun antrenor, indiferent de cota lui. Noul tehnician trebuie să aibă timp să pregătească meciul cu FC U Craiova 1948, pe care trebuie să-l câștigăm. Din multitudinea de propuneri care au venit pe adresa noastră ne-am decis asupra lui Tony.

În ultimii ani am primit numeroase referințe pozitive despre cum lucrează. Are același spirit de luptător pe care-l etala ca jucător, este foarte preocupat de a se perfecționa, are licența PRO, a învățat de la nume mari ale fotbalului portughez, cu care e prieten.

A contat enorm și faptul că vorbește româna și alte limbi de circulație internațională, precum și faptul că a urmărit mereu campionatul nostru, fiind la curent cu tot ce se întâmplă. Eu am încredere că Tony va fi un De Zerbi de România!”, a spus Sfaițer în urmă cu o zi, conform GSP.

