Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei dintre Giurgiu şi Ruse este oprită marţi, 4 noiembrie, între orele 09:00 şi 21:00, pentru toate categoriile de vehicule. Autorităţile bulgare efectuează lucrări de construcţie şi montaj, motiv pentru care traficul va fi restricţionat şi în cursul nopţii următoare, până miercuri dimineaţă.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a anunţat că, în intervalul 21:00–09:00, vor putea traversa podul doar autovehiculele cu masa maximă de 3,5 tone şi cele destinate transportului de persoane. De miercuri dimineaţă, circulaţia urmează să fie reluată integral.

Potrivit autorităţilor, măsura este necesară pentru a preveni vibraţiile care ar putea afecta procesul de betonare şi stabilizarea structurii. Pentru a evita aglomeraţia şi întârzierile, conducătorii auto sunt încurajaţi să aleagă rute alternative prin punctele de trecere Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călăraşi, Ostrov, Negru Vodă sau Vama Veche.

Ministerul Afacerilor Externe a emis, la rândul său, o alertă de călătorie, recomandând românilor să consulte în prealabil programul restricţiilor şi să verifice hărţile cu rutele ocolitoare puse la dispoziţie de Agenţia Infrastructurii Rutiere din Bulgaria.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la Ambasada României la Sofia, la numerele de telefon disponibile pe site-ul instituţiei, precum şi consultarea paginilor oficiale pentru informaţii actualizate, privind circulaţia şi condiţiile de trecere a frontierei.

