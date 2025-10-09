Autorităţile au anunţat reluarea operaţiunilor în porturile constănţene şi restabilirea alimentării cu energie electrică în toate zonele afectate

Ploile abundente din ultimele două zile au provocat pagube importante în 110 localităţi din 22 de judeţe, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Cele mai grave efecte s-au înregistrat în judeţul Constanţa, unde nouă persoane au fost evacuate preventiv din Siliştea şi Sinoe, iar traficul rutier pe DN 2A este încă blocat.

Echipele de intervenţie au fost nevoite să salveze patru persoane surprinse de viituri, trei în Constanţa şi una în Prahova şi să intervină pentru evacuarea apei din aproape 90 de imobile, inclusiv locuinţe, subsoluri şi clădiri publice. Au fost afectate 189 de curţi, opt străzi şi mai multe anexe gospodăreşti, în timp ce 71 de autovehicule au fost avariate de inundaţii sau de copacii doborâţi de vânt.

Autorităţile au anunţat reluarea operaţiunilor în porturile constănţene şi restabilirea alimentării cu energie electrică în toate zonele afectate. În Tulcea, însă, circulaţia se desfăşoară cu dificultate pe DJ 222A.

Pompierii şi echipele de salvare au degajat peste o sută de copaci şi doi stâlpi de electricitate, căzuţi în urma furtunilor. Reprezentanţii IGSU au subliniat că structurile de intervenţie rămân în alertă şi pot reacţiona rapid la orice nouă urgenţă.

„Recomandăm cetăţenilor să urmărească permanent anunţurile oficiale, să respecte indicaţiile autorităţilor şi să fie pregătiţi pentru posibile evacuări sau situaţii de risc”, se mai arată în comunicatul instituţiei.

