În doar 20 de ore, Bucureștiul a fost lovit de o cantitate de ploaie, aproape egală cu media întregii luni octombrie, potrivit datelor transmise de Apa Nova. Între dimineața zilei de marți și primele ore ale zilei de miercuri s-au acumulat 42,77 litri de apă pe metru pătrat, adică 96% din media lunară obișnuită pentru această perioadă.

Debitul maxim înregistrat în sistemul de canalizare a atins 112 metri cubi pe secundă, echivalent cu debitul mediu al râului Prut. În total, au fost preluați peste 4,9 milioane de metri cubi de apă pluvială, reprezentând o treime din capacitatea de stocare a Lacului Morii.

De la începutul lunii octombrie și până miercuri dimineață, cantitatea totală de precipitații acumulată în Capitală a depășit 101 litri pe metru pătrat, adică mai mult decât dublul valorii normale pentru această perioadă.

Ploile au fost distribuite uniform în toate sectoarele orașului, iar rețelele de canalizare au fost supuse unei presiuni similare unui flux de râu. Echipele de intervenție ale Apa Nova au acționat în teren pe tot parcursul nopții, reușind să soluționeze aproape 350 de sesizări primite de la cetățeni și autorități până în dimineața zilei de 8 octombrie.

