În următoarele zile, cerul va rămâne în mare parte noros în întreaga țară, cu precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. La munte, vor predomina lapovița și ninsoarea, iar pe crestele de peste 1800 m, în special în Carpații Meridionali, stratul de zăpadă va atinge 5–15 cm, transmite ANM. Local, se așteaptă cantități de apă de 10–15 l/mp, iar izolat, în sudul și estul țării, se pot înregistra valori de peste 20–25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-est, cu viteze de 40–50 km/h. Temperaturile minime vor oscila între 0 și 10 grade, iar izolat se va forma ceață.

La București, cerul va fi noros cu ploi slabe, iar vântul va fi slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 5–6 grade.

Duminică, precipitațiile mixte se vor menține în sudul Banatului, iar la munte vor continua lapovița și ninsoarea. Maximele se vor situa între 2 și 13 grade, cele mai ridicate valori fiind pe litoral, iar minimele între -1 și 7 grade. Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În Capitală, cerul va fi înnorat cu ploi slabe, temperatura maximă în jur de 8 grade și minimă de 3–5 grade.

Luni, înnorările temporare se vor manifesta în vest și sud, cu ploi slabe în Moldova, local în Transilvania și Maramureș și izolat în Muntenia, Dobrogea, Banat și Crișana. La altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi între 4 și 14 grade, minimele între -1 și 5 grade, cu ceață locală dimineața și noaptea. În București, cerul va avea înnorări temporare, cu temperaturi între 1 și 10 grade.

Marți și miercuri, cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe pe arii restrânse în vest și izolat în rest. La munte vor fi lapoviță și ninsoare, vânt slab până la moderat și ceață locală în zonele joase. Maximele pe țară vor varia între 6 și 15 grade, iar minimele între -3 și 9 grade. La București, regimul termic va fi asemănător, cu temperaturi maxime de 10–11 grade și minime de 2–6 grade, iar dimineața și noaptea va fi ceață locală.

