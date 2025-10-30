Ploaie de amenzi în fotbalul românesc! Rapid, Dinamo, FCSB, U Cluj și Csikszereda, sancționate de Comisia de Disciplină a FRF

Federația Română de Fotbal a anunțat o serie de sancțiuni dure după incidentele din tribune, iar Rapid și Dinamo se află din nou în topul amenzilor.

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a emis un nou set de sancțiuni în urma ședinței de miercuri, în care s-au analizat incidentele petrecute în mai multe meciuri din Superligă și Liga 2. Printre cluburile vizate se numără Rapid, Dinamo, FCSB, Universitatea Cluj și FK Csikszereda, toate amendate pentru comportamentul fanilor.

Cele mai consistente amenzi au fost aplicate după derby-ul Dinamo – Rapid, disputat în etapa a 13-a a Superligii, un meci spectaculos pe teren, dar tensionat în tribune.

Rapid și Dinamo, sancționate pentru torțe și scandări jignitoare

Comisia FRF a constatat utilizarea materialelor pirotehnice și scandări jignitoare din partea ambelor galerii, iar pedepsele financiare au fost identice pentru cele două cluburi.

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente – … se sancționează clubul Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei”, se arată în comunicatul oficial al Federației Române de Fotbal.

Rapid a primit aceeași amendă, 11.250 RON, pentru comportamentul fanilor săi, fiind deja la a șasea sancțiune din actualul sezon. Clubul giuleștean a fost amendat constant din cauza torțelor și a atmosferei incendiare din peluză, pe care Comisia o consideră recurent problemă.

Lista completă a amenzilor primite de Rapid în sezonul 2025/26:

Dinamo – Rapid: 11.250 RON

Rapid – Farul: 10.000 RON

Petrolul – Rapid: 7.500 RON

Rapid – Hermannstadt: 5.000 RON

Rapid – FCSB: 10.000 RON

Rapid – Botoșani: 5.000 RON

În total, formația din Giulești a acumulat peste 50.000 de lei în amenzi doar în primele luni ale sezonului, devenind astfel „campioana amenzilor” din Superligă.

Alte cluburi sancționate

Comisia de Disciplină nu s-a limitat la derby-ul din capitală. Alte echipe importante au fost și ele sancționate pentru incidente în tribune și abateri de la regulament:

FCSB – amendă de 7.500 RON ;

– amendă de ; Universitatea Cluj – amendă de 5.000 RON ;

– amendă de ; FK Csikszereda – amendă de 5.000 RON ;

– amendă de ; Metaloglobus București – amendă pentru comportamentul suporterilor la meciul de acasă.

FRF a subliniat că toate sancțiunile au fost aplicate în baza articolelor privind folosirea materialelor pirotehnice și comportamentele inadecvate din tribune.

Rapid, lider la capitolul amenzi

Deși atmosfera din Giulești este considerată una dintre cele mai spectaculoase din fotbalul românesc, clubul Rapid continuă să fie cel mai des sancționat pentru abateri ale fanilor. În actuala stagiune, echipa a fost penalizată la aproape fiecare partidă disputată acasă sau în deplasare.

Cu aceste ultime decizii, Rapid depășește pragul de 50.000 RON în amenzi doar în turul campionatului, sumă care depășește totalul plătit de oricare alt club din Superligă în aceeași perioadă.

Federația a transmis că va menține politica strictă privind incidentele din tribune și va continua să sancționeze orice comportament care încalcă regulamentul competițional, indiferent de notorietatea echipei sau importanța meciului.

