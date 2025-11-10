Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a creat o platformă interactivă care arată situația proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul condus de Dragoș Pîslaru a prezentat platforma proiectelor finanțate din PNRR săptămâna trecută, la conferința organizată de Confederația Concordia.

Ministrul a anunțat că platforma va fi accesibilă publicului în această săptămână.

„Sunt 21,4 miliarde de euro pe versiunea revizuită, din care 13,5 mld. euro granturi, diferenţa vine din împrumuturi. Sunt 24.000 de proiecte, este un pom de Crăciun cu multe globuleţe, nu mai putem să schimbăm lucrurile pe parcurs. Sunt nişte lecţii învăţate pentru viitor. Lucrurile ţin de încredere şi de percepţie, lumea trebuie să ştie ce facem cu aceste fonduri europene”, a spus Pîslaru.

Timp limitat pentru implementare

Investițiile trebuie finalizate până în vara lui 2026, astfel că beneficiarilor le mai rămân aproximativ 10 luni pentru implementare.

Cifre cheie din PNRR România

21,4 miliarde euro – alocarea totală pentru România

8,8 miliarde euro – plăți către beneficiari până în prezent

10,7 miliarde euro – încasări de la Uniunea Europeană

24.000 de proiecte gestionate de aproape 5.000 de beneficiari

16 componente principale: managementul apei; păduri și protecția biodiversității; managementul deșeurilor; transport sustenabil; valul renovării; energie; transformare digitală; reforma fiscală și reforma sistemului de pensii; suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare; fondul local; turism și cultură; sănătate; reforme sociale; bună guvernanță; educație; RePowerEU

Cine conduce topul beneficiarilor

CNAIR conduce clasamentul în funcție de plăți, cu 1,7 miliarde euro, urmată de CFR, cu 1,1 miliarde euro.

Județele cu cele mai mari proiecte sunt București, Timiș, Iași, Cluj și Constanța.

Pentru componenta de transport sunt alocate 5,4 miliarde euro, adică un sfert din totalul fondurilor PNRR, iar jumătate din sumă a fost deja executată. În această categorie sunt incluse patru investiții majore.

