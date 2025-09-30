Planul lui Putin prin intensificarea incursiunilor în spațiul aerian european: să distragă atenția UE de la Ucraina

Prin intensificarea incursiunilor în spațiul aerian european, Vladimir Putin urmărește în primul rând să distragă atenția UE de la Ucraina și să o forțeze să renunțe să ajute Kievul, a declarat marți premierul estonian, Kristen Michal, relatează AFP.

‘Putin vrea să vorbim despre noi înșine, nu despre Ucraina, nu despre a ajuta Ucraina, nu despre a împinge Rusia înapoi în Ucraina. Deci este destul de clar’, a explicat el într-un interviu acordat AFP la Copenhaga, în ajunul unui summit al șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene.

Rusia și-a intensificat incursiunile în spațiul aerian al UE în septembrie, mai întâi în Polonia cu aproximativ 20 de drone, apoi în România, înaintea zborului de 12 minute a trei avioane de vânătoare rusești în spațiul aerian estonian pe 19 septembrie.

„Drone miserioase” în preajma mai multor aeroporturi și baze militare daneze

La aceasta s-a adăugat survolul mai multor aeroporturi și baze militare daneze de către drone misterioase în ultimele zile.

Potrivit premierului estonian, în spatele acestei serii de incidente, Rusia acționează cu un singur motiv: să forțeze Europa să se concentreze și să îndepărteze de Ucraina, UE fiind principalul susținător militar și financiar de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Moscova pariază că ‘toată lumea ar trebui să se concentreze mai mult pe propriile probleme, probleme interne, propriile granițe, etc… și să nu se gândească la Ucraina și Rusia’, a explicat el.

Liderii UE se reunesc miercuri la Copenhaga pentru a discuta modalități de consolidare a apărării lor ș i sprijinului acordat Ucrainei.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!