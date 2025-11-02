O alianță formată din congresmeni republicani și democrați influenți în domeniul apărării se pregătește să blocheze planul administrației Trump de reducere a trupelor americane dislocate în România și alte țări de pe flancul estic al NATO.

Potrivit Kyiv Post, parlamentarii americani intenționează să introducă o lege specială care să împiedice retragerea trupelor din Europa, măsură ce ar genera o confruntare politică de amploare între Congres și Casa Albă.

Decizia vine după ce Pentagonul a confirmat intenția de a opri rotația trupelor americane în România – informație dezvăluită anterior de Kyiv Post – fapt ce a stârnit critici puternice din partea comunității de securitate.

„O greșeală strategică” și un „cadou pentru Putin”

Doi consilieri senatoriali cu experiență au descris, într-un interviu acordat Kyiv Post, măsura ca fiind „o greșeală strategică majoră”, care ar putea submina capacitatea de descurajare a NATO într-un moment tensionat al relațiilor cu Rusia.

În același timp, surse occidentale au confirmat că, după România, redu­ceri similare de efective ar urma să fie aplicate în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând de luna viitoare.

Revolta republicană: „România a fost un aliat de nădejde timp de aproape 30 de ani”

Reacția cea mai vehementă a venit din partea liderilor republicani ai comisiilor pentru forțele armate – senatorul Roger Wicker și reprezentantul Mike Rogers – care au emis o declarație comună în care critică decizia Pentagonului, calificând-o drept „necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui”.

La rândul său, senatorul Thom Tillis a afirmat că:

„Reducerea prezenţei noastre în România contravine unei strategii solide. România a fost un aliat de nădejde timp de aproape 30 de ani, investind miliarde pentru consolidarea NATO. Nu ar trebui să-i luăm prin surprindere pe aliaţii Americii.”

Și congresmanul Mike Turner, liderul delegației SUA la Adunarea Parlamentară a NATO, s-a alăturat criticilor, subliniind că o asemenea decizie slăbește credibilitatea Statelor Unite în fața partenerilor din regiune.

Democrații susțin blocarea planului

De cealaltă parte, democrații consideră că decizia de retragere a trupelor afectează coeziunea alianței NATO și încurajează tendințele izolaționiste.

Adam Smith, membru democrat al Comisiei pentru Servicii Armate din Camera Reprezentanților, a declarat:

„Noi, cei din Congres, vom încerca să punem lucrurile la punct pentru a-i împiedica să facă acest lucru, deoarece consider că este exact semnalul greşit pe care îl putem trimite lui Putin şi aliaţilor noştri europeni în acest moment.”

El a avertizat că retragerea trupelor ar „submina întregul mesaj că SUA nu pleacă nicăieri din Europa de Est”, adăugând că decizia reflectă „aripa izolaţionistă îngrijorătoare şi problematică din cadrul Partidului Republican”.

