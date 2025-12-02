6.4 C
București
miercuri, 3 decembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalCriza din UcrainaPlanul de pace SUA–Ucraina, din nou modificat. Zelenski transmite că „problema teritorială...

Planul de pace SUA–Ucraina, din nou modificat. Zelenski transmite că „problema teritorială este cea mai dificilă”

Criza din UcrainaȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
zelenski trump
Foto Facebook Digi24 Opinii și Analize, 1 decembrie 2025

Propunerea de acord-cadru pentru pace înaintată de Statele Unite a fost revizuită din nou, după rundele de discuții purtate duminică și luni în Florida între negociatorii americani și ucraineni.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat marți, potrivit Reuters, că ajustările vizează consolidarea procesului diplomatic și implicarea mai activă a partenerilor europeni.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a precizat că discuțiile „au avut la bază documentul de la Geneva, iar acel document a fost ajustat”.

El a adăugat că diplomații Kievului colaborează strâns cu statele membre ale Coaliției Voinței pentru ca „ţările europene şi alţi participanţi (…) să fie implicaţi substanţial în elaborarea deciziilor”.

„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate, suntem angajaţi către obţinerea unei păci reale şi a unei securităţi garantate”, a subliniat președintele ucrainean, insistând totodată că „acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părţii ruse”.

Temele-cheie din negocieri: teritorii, garanții de securitate și reconstrucția postbelică

Zelenski a recunoscut luni că problema teritoriilor disputate cu Rusia rămâne „cea mai dificilă” în discuțiile purtate de Kiev cu Washington.

Alte două puncte sensibile sunt garanțiile de securitate pe termen lung și mecanismele de finanțare pentru reconstrucția Ucrainei – subiecte pe care liderul ucrainean vrea să le discute direct cu președintele american Donald Trump.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris, în cadrul unei conferințe comune cu Emmanuel Macron.

Afirmația sa a venit pe fondul negocierilor desfășurate la Miami, unde delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov s-a întâlnit cu reprezentanții SUA, între care secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff, pentru a ajusta planul american în 28 de puncte – un plan criticat de Kiev și de partenerii europeni.

Planul inițial propus de Washington includea solicitarea Rusiei privind cedarea întregului Donbas, inclusiv a zonelor aflate încă sub control ucrainean, condiție considerată inacceptabilă la Kiev. Alte divergențe privesc modul de finanțare a reconstrucției și garanțiile de securitate oferite Ucrainei după război.

Referindu-se la propunerea inițială a administrației Trump de a utiliza o parte din activele rusești înghețate, Zelenski a afirmat că abordarea nu este „corectă” față de europeni, solicitând identificarea unei soluții echilibrate.

Documentul modificat, transmis Moscovei. Ce vrea Kremlinul

Zelenski a declarat că „datorită echipei noastre de negociatori, planul este acum mai bun”. Documentul ajustat în Florida a fost prezentat marți la Moscova de emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat săptămâna trecută că schița discutată anterior la Geneva poate constitui o bază pentru negocieri viitoare.

Cu toate acestea, Moscova continuă să ceară recunoașterea suveranității ruse asupra Donbasului și Crimeei. Putin a avertizat că, dacă Ucraina nu-și retrage trupele din teritoriile revendicate, le va pierde oricum „în urma luptelor”.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Rețea de trafic de droguri destructurată în Transilvania: percheziții în trei județe și două penitenciare, cu ramificații până în Italia

Administratie Dana Macsim - 0
Anchetatorii susțin că activitatea ilegală era sprijinită de o avocată, care le-ar fi oferit suspecților informații confidențiale obținute de la cliențiO amplă operațiune antidrog...

Putin a plimbat emisarii lui Trump prin Moscova și i-a lăsat să aștepte

Criza din Ucraina Dana Macsim - 0
Întâlnirea, fixată inițial pentru ora 17:00, a început cu aproape trei ore întârziere, o tactică frecvent folosită de Putin în dialogul cu demnitarii străiniVladimir...

Suspectul în cazul uciderii celor doi membri ai Gărzii Naționale ai SUA a pledat nevinovat

Internațional Catalin Serban - 0
Rahmanullah Lakanwal a pledat nevinovat în cadrul unei audieri virtuale privind acuzațiile de crimă premeditată și tentativă de omor, legate de atacul asupra a...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.