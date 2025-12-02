Propunerea de acord-cadru pentru pace înaintată de Statele Unite a fost revizuită din nou, după rundele de discuții purtate duminică și luni în Florida între negociatorii americani și ucraineni.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat marți, potrivit Reuters, că ajustările vizează consolidarea procesului diplomatic și implicarea mai activă a partenerilor europeni.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Zelenski a precizat că discuțiile „au avut la bază documentul de la Geneva, iar acel document a fost ajustat”.

El a adăugat că diplomații Kievului colaborează strâns cu statele membre ale Coaliției Voinței pentru ca „ţările europene şi alţi participanţi (…) să fie implicaţi substanţial în elaborarea deciziilor”.

„Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate, suntem angajaţi către obţinerea unei păci reale şi a unei securităţi garantate”, a subliniat președintele ucrainean, insistând totodată că „acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părţii ruse”.

Temele-cheie din negocieri: teritorii, garanții de securitate și reconstrucția postbelică

Zelenski a recunoscut luni că problema teritoriilor disputate cu Rusia rămâne „cea mai dificilă” în discuțiile purtate de Kiev cu Washington.

Alte două puncte sensibile sunt garanțiile de securitate pe termen lung și mecanismele de finanțare pentru reconstrucția Ucrainei – subiecte pe care liderul ucrainean vrea să le discute direct cu președintele american Donald Trump.

„Problema teritorială este cea mai dificilă”, a declarat Zelenski la Paris, în cadrul unei conferințe comune cu Emmanuel Macron.

Afirmația sa a venit pe fondul negocierilor desfășurate la Miami, unde delegația ucraineană condusă de Rustem Umerov s-a întâlnit cu reprezentanții SUA, între care secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff, pentru a ajusta planul american în 28 de puncte – un plan criticat de Kiev și de partenerii europeni.

Planul inițial propus de Washington includea solicitarea Rusiei privind cedarea întregului Donbas, inclusiv a zonelor aflate încă sub control ucrainean, condiție considerată inacceptabilă la Kiev. Alte divergențe privesc modul de finanțare a reconstrucției și garanțiile de securitate oferite Ucrainei după război.

Referindu-se la propunerea inițială a administrației Trump de a utiliza o parte din activele rusești înghețate, Zelenski a afirmat că abordarea nu este „corectă” față de europeni, solicitând identificarea unei soluții echilibrate.

Documentul modificat, transmis Moscovei. Ce vrea Kremlinul

Zelenski a declarat că „datorită echipei noastre de negociatori, planul este acum mai bun”. Documentul ajustat în Florida a fost prezentat marți la Moscova de emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat săptămâna trecută că schița discutată anterior la Geneva poate constitui o bază pentru negocieri viitoare.

Cu toate acestea, Moscova continuă să ceară recunoașterea suveranității ruse asupra Donbasului și Crimeei. Putin a avertizat că, dacă Ucraina nu-și retrage trupele din teritoriile revendicate, le va pierde oricum „în urma luptelor”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.