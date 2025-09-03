Ministrul Energiei spune că obiectivul final este dublu: obținerea unui preț al energiei mai mic decât media europeană și asigurarea independenței energetice a României

Guvernul a conturat un set de cinci măsuri pentru reducerea prețurilor la energia electrică, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Oficialul subliniază că pachetul a fost convenit cu patronatele și principalii actori din domeniu și urmează să fie adoptat prin memorandum.

Printre cele mai importante soluții se află introducerea mecanismului de Market Maker, menit să stimuleze tranzacțiile pe termen lung și să stabilizeze piața, precum și obligativitatea garanțiilor ferme pentru contractele de energie, măsură ce limitează speculațiile. Alte două direcții vizează tarifele dinamice și instalarea contoarelor inteligente, pentru a recompensa consumatorii care folosesc electricitatea în intervale mai ieftine, dar și crearea unui mecanism unic de achiziție pentru operatorii de distribuție, reducând astfel costurile de transport al energiei. În plus, Ministerul Energiei va centraliza toate programele de finanțare pentru eficiență energetică, în prezent dispersate între mai multe agenții și Ministere.

Ivan estimează că măsurile ar putea avea prime efecte vizibile în termen de șase luni – un an, dacă vor fi aplicate simultan. „Niciuna dintre ele nu funcționează de una singură. Dacă nu sunt implementate coerent, nu vom avea rezultatele dorite”, a atras atenția ministrul.

Pe lângă aceste inițiative, autoritățile vor continua negocierile la Bruxelles pentru prelungirea duratei de funcționare a centralelor pe cărbune până în 2030, considerată o soluție de echilibru pe termen scurt.

Reprezentanții industriei energetice salută pachetul de măsuri, subliniind că este rezultatul unui proces real de consultare. „Faptul că pozițiile industriei, ale autorității de reglementare și ale Guvernului au fost aduse la aceeași masă reprezintă un progres în sine”, a spus Corneliu Bodea, președintele Centrului Român al Energiei.

Potrivit lui Ivan, obiectivul final rămâne dublu: obținerea unui preț al energiei mai mic decât media europeană și asigurarea independenței energetice a României.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube