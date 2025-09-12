Pirochim primește injecție masivă de capital pentru proiecte strategice, în ciuda pierderilor

Dana Macsim
În iunie, acționarii companiei au aprobat o infuzie de capital, bani direcționați de Ministerul Economiei pentru proiecte legate de securitatea națională

Compania de stat Pirochim SA Victoria, aflată în subordinea Ministerului Economiei, va gestiona în acest an un buget care prevede investiții de 575 milioane lei, potrivit ordinului recent publicat în Monitorul Oficial. Decizia vine într-un moment delicat, cu doar câteva luni rămase din 2025 și pe fundalul unor rezultate financiare modeste.

Pentru anul în curs, producătorul român de pulberi pentru muniție anticipează venituri de circa 5,6 milioane lei, față de cheltuieli de aproximativ 7,4 milioane lei, ceea ce ar aduce o pierdere de 1,8 milioane lei, un scenariu similar celui consemnat și în exercițiul financiar anterior, scrie profit.ro.

În iunie, acționarii companiei au aprobat o infuzie de capital de 479,3 milioane lei, bani direcționați de Ministerul Economiei pentru proiecte legate de securitatea națională, inclusiv producția de armament și muniție. Prin această injecție, capitalul social al societății a ajuns la aproape 600 milioane lei, însă nu este încă sigur dacă suma a fost efectiv transferată în conturile Pirochim.

În paralel, ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat semnarea la Berlin a documentației prin care Pirochim, în parteneriat cu grupul german Rheinmetall, va dezvolta de la zero o fabrică modernă de pulberi pentru muniție, prezentată drept una dintre cele mai performante din lume. Pentru realizarea proiectului, activele fostului combinat chimic Viromet urmează să fie expropriate.

Astfel, deși bilanțurile companiei indică pierderi, statul român mizează pe Pirochim ca pe un actor strategic în industria de apărare, investind masiv în tehnologii și capacități menite să consolideze autonomia națională în domeniul producției de muniție.

