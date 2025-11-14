Piețele internaționale au încheiat săptămâna în teritoriu negativ, pe fondul diminuării așteptărilor ca Rezerva Federală a SUA să relaxeze rapid politica monetară, potrivit unei analize Bloomberg.

Investitorii sunt tot mai precauți și din cauza temerilor legate de evaluările ridicate ale marilor companii din tehnologie.

Tendința descendentă s-a resimțit puternic și în sectorul criptomonedelor, unde capitalizarea totală s-a redus cu circa 60 de miliarde de dolari până la momentul publicării informațiilor.

Asia, în scădere: tech-ul suferă cel mai dur recul din aprilie

Bursele asiatice au închis cu un minus de aproximativ 1,5%, prima corecție a săptămânii. Sectorul tehnologic a înregistrat cel mai abrupt declin din ultimele luni, după o perioadă de creșteri alimentate de optimismul privind redeschiderea guvernului american și revenirea fluxului de date macroeconomice.

Entuziasmul investitorilor s-a diminuat însă după mesajele oficialilor Fed, care au temperat așteptările unei posibile reduceri a dobânzii de politică monetară în luna decembrie.

Futures în scădere și perspective negative pentru Europa

Contractele futures pentru indicii americani S&P 500 și Nasdaq 100 au continuat declinul, coborând cu încă 0,1%, în ton cu pierderile consemnate joi de bursele de pe Wall Street. Și piețele europene se îndreptau către o sesiune de tranzacționare negativă.

Pe piața petrolului, cotația Brent a avansat cu până la 3%, influențată de riscurile crescute asupra exporturilor rusești în contextul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii și al noilor sancțiuni impuse de Washington.

Lira sterlină se depreciază după zvonuri privind schimbări fiscale

Moneda britanică a pierdut teren în raport cu toate valutele majore, pe fondul informațiilor potrivit cărora ministrul de finanțe Rachel Reeves ar putea renunța la planul de majorare a cotelor de impozit pe venit în următorul buget.

