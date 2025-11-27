5.7 C
Piețele europene urcă pe fondul așteptărilor, privind reducerea dobânzilor în SUA

Piețele europene urcă pe fondul așteptărilor, privind reducerea dobânzilor în SUA

Economie
Actualizat:
Dana Macsim
Dana Macsim

Declarația președintelui Trump privind apropierea unui acord de pace în Ucraina a impulsionat acțiunile companiilor din industria de apărare, Rheinmetall urcând cu 1,9%

Bursele din Europa au închis ședința de miercuri în creștere, impulsionate de speculațiile tot mai puternice că Rezerva Federală ar putea adopta prima reducere de dobândă la reuniunea din 9–10 decembrie, scrie CNBC.

Principalele piețe europene au consemnat avansuri consistente la finalul tranzacțiilor de miercuri, investitorii mizând pe o schimbare de direcție în politica monetară a Statelor Unite. Indicele Stoxx 600, reperul bursei europene, a urcat cu aproape 1,1%, majoritatea sectoarelor încheind ziua în teritoriu pozitiv. Evoluția a fost alimentată de optimismul global, după ce bursele din SUA și Asia au înregistrat creșteri.

Potrivit instrumentului de monitorizare CME FedWatch, probabilitatea ca Fed să reducă rata de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale este de aproximativ 85%. Declarațiile recente ale lui John Williams, președintele Fed New York, au alimentat acest sentiment, acesta sugerând că există spațiu pentru relaxarea politicii monetare „în viitorul apropiat”.

Piețele au reacționat și la semnalul politic venit din Washington. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat că este foarte posibil ca președintele Trump să propună un nou președinte al Fed înainte de Crăciun. Favorit este Kevin Hassett, șeful Consiliului Economic Național, cunoscut pentru poziția sa favorabilă dobânzilor reduse.

Pe piața britanică, atenția investitorilor s-a concentrat pe prezentarea bugetului de toamnă. Ministrul de Finanțe Rachel Reeves a anunțat modificările fiscale și bugetare pentru anul viitor, într-un context marcat de presiuni asupra finanțelor publice. Publicarea accidentală, înainte de prezentare, a unor date economice de către OBR a provocat volatilitate abruptă pe piața datoriilor.

Titlurile britanice au avut evoluții oscilante, însă la finalul ședinței băncile s-au apreciat: Barclays cu 3%, NatWest cu aproape 2%, iar Lloyds cu 3,4%. Noile taxe anunțate pentru proprietățile evaluate la peste 2 milioane de lire au influențat negativ sectorul imobiliar, acțiunile mai multor dezvoltatori închizând în scădere. Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5% față de dolar, fiind cotată la 1,323 dolari.

Pe lângă temele macroeconomice, bursele au reacționat și la semnalele geopolitice. Declarația președintelui Trump privind apropierea unui acord de pace în Ucraina a impulsionat acțiunile companiilor din industria de apărare, Rheinmetall urcând cu 1,9%.

Pe segmentul farmaceutic, titlurile Novo Nordisk au avansat cu 4,7% după ce CMS a stabilit prețurile renegociate pentru medicamentele Ozempic și Wegovy începând din 2027. Costul pentru beneficiarii Medicare va scădea la 274 de dolari, cu 71% sub prețul actual.

Dana Macsim
Dana Macsim
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Pe aceeași temă

