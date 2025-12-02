Acţiunile producătorilor de armament au scăzut vizibil, în contextul evoluţiilor legate de negocierile, privind războiul din Ucraina

Acţiunile listate pe marile burse europene au deschis luna decembrie cu scăderi uşoare. Indicele paneuropean Stoxx 600 a încheiat tranzacţiile de luni cu un minus de 0,2%, după declinuri în majoritatea sectoarelor, scrie CNBC.

Evoluţia negativă vine după un final de noiembrie agitat, influenţat de discuţiile privind evaluările ridicate din segmentul inteligenţei artificiale şi de incertitudinile legate de direcţia politicii monetare. Tot mai mulţi investitori anticipează că Rezerva Federală ar putea decide o reducere a ratei cheie la întâlnirea din 9–10 decembrie, probabilitatea unei tăieri de 0,25 puncte procentuale fiind estimată la aproape 87%, potrivit CME FedWatch.

Banca Angliei urmăreşte reacţia Fed, însă evită să trimită semnale clare privind o eventuală relaxare în decembrie, în condiţiile în care inflaţia încă pune presiune pe economie, iar consumul rămâne sub aşteptări. Megan Greene, membră a Comitetului de Politică Monetară, a remarcat diferenţele mari dintre cele două pieţe: în timp ce cheltuielile de consum din Statele Unite sunt cu 15% peste nivelul de dinaintea pandemiei, în Marea Britanie creşterea abia depăşeşte 1%.

Acţiunile producătorilor de armament au scăzut vizibil în contextul evoluţiilor legate de negocierile privind războiul din Ucraina. Titlurile Rheinmetall au pierdut 2,2%, cele ale Renk aproape 4,7%, iar Hensoldt circa 3,1%.

Pe de altă parte, companiile din industria metalelor preţioase au înregistrat creşteri, susţinute de avansul cotaţiei aurului, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimele şase săptămâni. Fresnillo a crescut cu 7%, iar Anglo American şi Glencore au avut evoluţii pozitive.

Acţiunile Airbus au închis în scădere cu 5,8%, după ce producătorul a fost nevoit să implementeze rapid o actualizare software pentru aeronavele A320, din cauza unui risc ca radiaţiile solare să afecteze sistemele de control al zborului. Chiar dacă nu au apărut perturbări majore ale traficului, investitorii au reacţionat prudent.

Pieţele din Asia au început săptămâna cu rezultate mixte, după ce indicatorii PMI din China au indicat o contracţie neaşteptată a industriei prelucrătoare în noiembrie.

În Statele Unite, bursele au închis în scădere, dar contextul rămâne optimist. Statistic, luna decembrie este una dintre cele mai bune pentru indicele S&P 500, cu un randament mediu de peste 1% din 1950.

