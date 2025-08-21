Pierderea gheții din Antarctica ar putea avea consecințe catastrofale asupra climei și vieții marine

Un studiu recent avertizează că pierderea rapidă a gheții din Antarctica, accelerată de schimbările climatice, ar putea declanșa efecte ireversibile asupra mediului și vieții marine, cu impact global. Cercetarea, publicată în jurnalul Nature, subliniază că Antarctica ar putea rămâne fără gheață în timpul verii chiar mai devreme decât Arctica, accelerând încălzirea în regiune și la nivel planetar.

Efecte asupra climei

Studiul identifică dovezi ale unei schimbări majore în regimul gheții marine, ceea ce ar putea declanșa un proces auto-susținut de pierdere a gheții, chiar dacă emisiile globale de CO2 ar fi stabilizate. Nerilie Abram, autoarea principală a studiului, explică că pierderea gheții antarctice va continua secole la rând, chiar și în scenariul stabilizării climei.

Impact asupra vieții marine

Retragerea gheții afectează direct speciile care depind de aceasta, precum pinguinii imperiali și krill-ul. În plus, încălzirea apei reduce populațiile de fitoplancton, esențiale pentru absorbția dioxidului de carbon din atmosferă. De la 2014, gheața s-a retras, în medie, cu 120 km față de țărmul continentului.

Schimbări în oceane și curenți

Cercetătorii au observat o încetinire rapidă a curenților oceanici, ceea ce ar putea reduce capacitatea oceanelor de a absorbi CO2 și ar intensifica efectele schimbărilor climatice la nivel global.

Studiul subliniază necesitatea urgentă de reducere a emisiilor de carbon pentru a diminua riscul unor schimbări majore, însă pierderea gheții antarctice rămâne un fenomen inevitabil pe termen lung.

