Candidatul Cristian Popescu Piedone nu este, în mod real, principalul favorit în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, estimează rectorul SNSPA, Remus Pricopie.

Rectorul SNSPA susține, într-un interviu publicat de site-ul aktual24, că “Piedone nu este primul in sondaje”. “Din păcate, de multe ori, sondajele sunt manipulate in mod deliberat, pentru a favoriza o anumita optiune sau alta. Nu exclud ca inclusiv Nicusor Dan sa aiba interes sa-l prezinte pe Cristian Popescu Piedone pe primul loc, numai pentru a mobiliza electoratul educat, responsabil din Bucuresti, adica acel electorat despre care se presupune ca nu ar vota un primar care are probleme grave cu limba romana si care considera ca, pentru a gestiona Bucurestiul, nu este nevoie de prea multă intelectualitate”, argumentează rectorul SNSPA.

Sondajul în care Piedone, urmat de Nicușor Dan, ocupau primele două locuri în intențiile de vot ale bucureștenilor a fost publicat, acum o săptămână, de Nicușor Dan. Nicușor Dan a precizat că el însuși, deși apare pe locul al doilea, este cel care a comandat respectivul sondaj. Pe de altă parte, Nicușor Dan a recunoscut că a difuzat doar parțial rezultele acestui sondaj. Nicușor Dan a făcut această precizare în momentul în care un ziarist l-a întrebat de ce nicăieri în rezultatele făcute publice nu apărea numele Gabrielei Firea – posibila candidată a PSD.

La data de 17 martie 2024, Cristian Popescu Piedone și-a lansat oficial candidatura pentru funcția de primar general. De asemenea, conducerile PSD și PNL ar urma să aibă o întâlnire, în seara de 18 martie 2024, pentru a decide un candidat comun la funcția de primar general al Capitalei. Acest candidat comun ar putea fi Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar din București. Cealaltă variantă luată în calcul ar fi ca PSD și PNL să aibă candidați separați. Aceștia pot fi Gabriela Firea (PSD) și Sebastian Burduja (PNL).

