Cristian Popescu, zis Piedone nu a negat că are o prietenie de ani de zile cu proprietarul hotelului care se presupune că ar fi fost avertizat că vor veni controale ale ANPC

Cristian Popescu Piedone, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost adus marți dimineață de procurorii DNA la locuința sa din Bragadiru, județul Ilfov, pentru a asista la perchezițiile efectuate într-un dosar de corupție. Ancheta vizează suspiciuni că Piedone ar fi informat în avans conducerea Hotelului Internațional din Sinaia cu privire la un control ANPC.

Hotelul aparține lui Dan Radu Rușanu, fost lider liberal și fost șef al Autorității de Supraveghere Financiară, cu care Piedone a recunoscut că are o relație de prietenie veche. „Nu ascund această prietenie. Dar nu îmi amintesc să fi comunicat informații înainte de acel control. Dacă s-a întâmplat ceva, poate a fost prin mai, când era Comandamentul pe Valea Prahovei, dar eu nu l-am coordonat”, a declarat Piedone presei, chiar înainte de a intra în locuință pentru a asista la percheziții.

Șeful ANPC a respins vehement acuzațiile și a susținut că este victima unor interese deranjate de controalele riguroase ale instituției: „Nu am făcut trafic de influență, nu am primit bani, am respectat legea. Am deranjat, e clar. De la corporații la alte entități cu interese. Dar nu există nicio dovadă, doar presupuneri.”

În martie, Piedone a postat pe TikTok un videoclip filmat în timpul unui control la Hotelul Internațional din Sinaia, în care elogia condițiile oferite clienților. „Locația merită patru stele”, spunea șeful ANPC în filmare, lăudând curățenia, organizarea camerelor și aspectul bucătăriei. Clipul a fost intens vizualizat, strângând peste 200.000 de aprecieri.

DNA a confirmat oficial că desfășoară o anchetă privind fapte de corupție și a anunțat că au avut loc percheziții în cinci locații din București, Ilfov, Prahova și Constanța. Una dintre acestea este sediul unei instituții publice, iar celelalte sunt domicilii și sedii de firme.

Cristian Popescu Piedone a fost numit la conducerea ANPC în februarie 2025, cu susținerea premierului Marcel Ciolacu. Fost primar al Sectorului 4, Piedone a fost implicat anterior în Dosarul Colectiv, fiind achitat definitiv, după ce a executat peste un an de închisoare. În 2024, a candidat fără succes la Primăria Capitalei, ulterior fiind susținut de PSD la alegerile parlamentare, unde a ratat un mandat de senator.

