Companiile americane de tehnologie și servicii financiare au intrat în alertă după ce administrația Trump a anunțat modificări majore la programul de vize H-1B. Angajatorii s-au grăbit în weekend să își protejeze angajații străini, temându-se că noile reguli ar putea declanșa o taxă de 100.000 de dolari pentru fiecare viză.

Amazon și Microsoft au transmis instrucțiuni interne prin care le-au cerut angajaților să evite călătoriile internaționale până la clarificarea situației.

Cei aflați deja în străinătate au fost îndemnați să revină rapid în SUA. JPMorgan și Goldman Sachs au emis mesaje similare, recomandând prudență și limitarea deplasărilor.

Firma de avocatură Fragomen, specializată în imigrație, și-a avertizat clienții să revină în Statele Unite înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli.

Confuzie la Washington

Anunțul inițial al Casei Albe, semnat vineri de Donald Trump, nu a precizat dacă taxa se aplică și deținătorilor actuali de vize.

În urma presiunilor, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a clarificat sâmbătă că „cei care deţin deja vize H-1B şi se află în prezent în afara ţării NU vor fi taxaţi cu 100.000 de dolari pentru a reintra”.

Noile taxe se vor aplica doar solicitanților din ciclul următor.

Declarația ei a contrazis comentariile secretarului pentru comerț, Howard Lutnick, care sugerase anterior că taxa ar putea fi anuală.

Reacții în Silicon Valley și la nivel global

Decizia a stârnit critici în rândul mediului de afaceri. Garry Tan, CEO al Y Combinator, a avertizat că noua taxă „loveşte start-up-urile” și reprezintă „un cadou uriaş pentru fiecare hub tech de peste hotare”.

Lideri de afaceri din Canada au văzut în schimbare o oportunitate de a atrage specialiști calificați.

Ministerul indian de externe a atras atenția asupra efectelor umanitare și asupra familiilor afectate, subliniind că schimbul global de talente „a contribuit enorm la dezvoltarea tehnologică, inovaţie, creştere economică, competitivitate şi crearea de bogăţie în Statele Unite şi India”.

Contextul noilor modificări

În ultimul an fiscal, SUA au aprobat aproximativ 400.000 de cereri H-1B, majoritatea pentru reînnoiri. Programul este esențial pentru companiile de tehnologie, sănătate și contabilitate, care se bazează pe forța de muncă internațională.

