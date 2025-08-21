Piața imobiliară din SUA dă semne de revenire: vânzările de locuințe au crescut în iulie pe fondul scăderii ratelor ipotecare

Vânzările de locuințe deja existente din Statele Unite au crescut în iulie, încurajate de o ușoară scădere a ratelor ipotecare, de încetinirea creșterii prețurilor și de o ofertă mai bogată de proprietăți, aflată la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani.

Potrivit National Association of Realtors (NAR), tranzacțiile au urcat cu 2% față de iunie, ajungând la un ritm anual ajustat sezonier de 4,01 milioane de unități. Raportat la iulie 2024, creșterea a fost de 0,8%, depășind prognoza economiștilor de 3,92 milioane de unități.

CITEȘTE ȘI – ASF: Românii pot retrage doar 30% din pensia facultativă, la fel ca și în Pilonul II

Evoluții-cheie în iulie

Prețul mediu național al locuințelor a crescut ușor, cu 0,2% față de anul trecut, până la 422.400 dolari , marcând a 25-a lună consecutivă de avans;

față de anul trecut, până la , marcând a 25-a lună consecutivă de avans; Numărul locuințelor nevândute a ajuns la 1,55 milioane , în creștere cu 15,7% față de iulie 2024 – cel mai mare nivel din ultimii cinci ani;

, în creștere cu 15,7% față de iulie 2024 – cel mai mare nivel din ultimii cinci ani; Timpul mediu de vânzare a urcat la 28 de zile, comparativ cu 24 de zile anul trecut.

Impactul ratelor ipotecare

Deși ratele la creditele pe 30 de ani au rămas ridicate în 2025, luna trecută acestea au coborât temporar la 6,67%, după ce în iunie oscilaseră între 6,76% și 6,89%. Săptămâna trecută, rata medie a atins chiar un minim al ultimelor 10 luni, de 6,58%.

„O ușoară îmbunătățire a accesibilității locuințelor începe să susțină creșterea vânzărilor. Veniturile cresc acum mai repede decât prețurile, iar cumpărătorii au mai multe opțiuni pe piață”, a declarat Lawrence Yun, economist-șef al NAR.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube