Piața hotelieră din România a atins un nou record în 2024, depășind pragul de 25 de milioane de nopți de cazare, cel mai ridicat nivel din ultimele trei decenii, potrivit unui raport Colliers. Creșterea a fost susținută de numărul tot mai mare de turiști străini și de cererea ridicată pentru hoteluri moderne.

Creșterea turismului în România este susținută de aderarea la Schengen în 2025 și de investițiile majore în sectorul hotelier.

„România se aliniază treptat piețelor turistice mai dezvoltate, cu un număr record de peste 25 de milioane de nopți petrecute în hoteluri în 2024, în creștere cu 6% față de anul precedent. Avansul a fost mai puternic în rândul turiștilor străini (+13%), în timp ce turismul intern a crescut cu 5%”, explică Raluca Buciuc, Director, Partner of Valuation360 și Advisory Services la Colliers, scrie Ziarul Financiar.

Totuși, turismul de afaceri nu și-a revenit complet, iar numărul nopților petrecute de străinii care călătoresc în scop profesional rămâne cu aproape 3% sub nivelurile maxime din 2018-2019.

Pe de altă parte, traficul aerian a crescut cu 5%, iar ieșirile de valută pentru călătorii au atins un nivel record, semn că tot mai mulți români își petrec vacanțele în afara țării.

Cheltuielile turiștilor în România, încă sub nivelul altor state europene

România a înregistrat o creștere semnificativă a cheltuielilor turistice în ultimii ani. Potrivit Eurostat, în 2023, un călător venit în România în scop de afaceri a cheltuit, în medie, 333 de euro per călătorie, una dintre cele mai mici sume din UE.

Spre comparație, în Ungaria, această sumă a fost de 562 de euro, iar în Polonia, de 488 de euro. Cu toate acestea, România a avut a treia cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în acest segment, cu o majorare de 134% a cheltuielilor per călătorie de afaceri în ultimul deceniu, depășind media europeană de 31%.

Hotelurile premium din București depășesc nivelurile pre-pandemie

Analiza Colliers asupra hotelurilor de 4 și 5 stele afiliate brandurilor internaționale din București arată că tariful mediu zilnic (ADR) a ajuns la peste 140 de euro pe noapte, cu 21% mai mult în valută și 27% în lei față de 2019.

Comparativ cu anul trecut, ADR-ul a crescut cu 8%, iar Bucureștiul a depășit capitale precum Varșovia, Budapesta și Viena ca dinamică a creșterii, conform datelor STR.

Venitul per cameră disponibilă (RevPAR) a crescut cu 10% față de perioada pre-pandemie, ceea ce confirmă că piața hotelieră din București continuă să se dezvolte rapid.

Totuși, gradul mediu de ocupare s-a menținut sub 70% în primele 10 luni din 2024, încă sub nivelul de 78% atins în 2018-2019, dar semnificativ peste pragul de sub 50% înregistrat în 2020-2021.