Prăbușirea pieței cripto din 2025 a intrat într-o etapă și mai tensionată, după ce Bitcoin a coborât miercuri la 88.522 de dolari – cel mai redus nivel din ultimele șapte luni.

Scăderea Bitcoin a prelungit pierderile totale ale pieței la peste 1.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor citate de Investment News.

Declinul a afectat investitori mari și mici, de la traderi individuali până la companii cu expunere masivă pe active digitale, care văd cum primele de tranzacționare se evaporă rapid.

Un scurt respiro, după veștile bune venite de la Nvidia

Tokenurile au recuperat parțial teren după ce Nvidia a anunțat prognoze de venituri peste estimări, diminuând temerile că valul investițiilor în inteligență artificială s-ar putea răci. În jurul orei 8:30, la Londra, Bitcoin avansa cu 1,9%.

Rămân însă niveluri-cheie de urmărit: 85.000 și 80.000 de dolari sunt praguri psihologice majore, iar minimul anului – 74.425 de dolari, înregistrat în aprilie – continuă să fie un punct critic.

Capitalizarea totală a pieței a scăzut de la 4,3 trilioane de dolari (în 6 octombrie) la aproximativ 3,2 trilioane. Totuși, multe dintre aceste pierderi sunt „pe hârtie”.

Lichidări masive și efectele în lanț din 10 octombrie

Fragilitatea pieței a devenit evidentă pe 10 octombrie, când lichidările forțate au trecut de 19 miliarde de dolari în poziții cripto cu levier. Acest episod a generat un val de margin calls, retrageri din ETF-uri și o diminuare abruptă a apetitului pentru noi investitori.

„Investitorii bâjbâie în întuneric, nu au direcţie macroeconomică, aşa că se uită doar la ce fac ‘balenele’ on-chain, iar asta îi îngrijorează serios”, explică James Butterfill, șeful cercetării la CoinShares.

De ce s-a rupt trendul ascendent al Bitcoin

Raliul Bitcoin către 126.000 de dolari, atins la început de an, s-a bazat pe două așteptări: reduceri de dobândă din partea Federal Reserve și un avans al adoptării instituționale.

Ambele narațiuni s-au blocat, iar investitorii care mizau pe creșteri rapide s-au retras. Corecția loveste în special firmele de trezorerie cripto, ale căror evaluări depindeau de trendul ascendent.

Ether, al doilea cel mai mare token, a coborât din nou sub 3.000 de dolari. Deși în august se apropiase de 5.000 de dolari și depășise pentru scurt timp maximul din 2021, criptomoneda și-a pierdut între timp toate câștigurile.

