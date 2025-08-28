Industria auto europeană a înregistrat în iulie cea mai mare creștere din ultimul an și jumătate, potrivit unui raport citat de Financial Times.

Înmatriculările de autoturisme au urcat cu 5,9% față de aceeași lună din 2024, ajungând la 1,09 milioane de unități, conform datelor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Modelele hibride plug-in au avut cea mai mare creștere, cu un avans de 52% în iulie, semn că tot mai mulți consumatori aleg combinația între condusul electric și motorul clasic pe combustie.

Vânzările de mașini complet electrice au crescut cu peste o treime, marcând cel mai bun rezultat de la începutul anului.

Provocări pentru industria auto

Creșterea vine după o scădere semnificativă în iunie, care a pus presiune pe producătorii europeni.

Chiar și cu această revenire, industria se confruntă cu probleme majore: tarifele impuse de președintele american Donald Trump afectează lanțurile de aprovizionare, în timp ce producătorii chinezi, precum BYD, câștigă cote de piață cu modele electrice mai accesibile.

Un moment-cheie pentru piață va fi Salonul Auto IAA Mobility de la München, programat luna viitoare, unde giganții europeni BMW, Volkswagen și Mercedes-Benz vor încerca să își consolideze poziția prin prezentarea noilor modele electrice.

Negocieri UE-SUA pe tema taxelor vamale

Uniunea Europeană încearcă să determine Statele Unite să reducă tarifele vamale la importuri. Conform Bloomberg News, Bruxelles-ul are în plan accelerarea legislației pentru eliminarea taxelor la bunurile industriale americane, o cerință centrală a lui Donald Trump.

În schimb, acesta ar putea reduce taxa de 27,5% aplicată mașinilor europene.

Constructorii europeni accelerează producția de vehicule electrice, dar avertizează că interdicția UE asupra motoarelor cu combustie nu este realistă și riscă să afecteze grav o industrie deja fragilă.

În acest context, Comisia Europeană a decis să acorde un răgaz de trei ani producătorilor pentru atingerea noilor obiective privind emisiile de dioxid de carbon, amânând astfel implementarea unor reguli mai stricte ce ar fi trebuit să intre în vigoare în 2025.

