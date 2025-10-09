În luna septembrie 2025, înmatriculările de autoturisme noi în România au înregistrat o creștere de 39% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 12.409 unități, potrivit datelor analizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Autoturismele ecologice au urcat cu 39,3% și dețin acum o cotă de piață de 48,7%, devenind cel mai important segment din industria auto românească – peste modelele pe benzină și motorină.

Din totalul vehiculelor electrificate, cele complet electrice (BEV) reprezintă 6%, iar plug-in hybrid (PHEV) 6,5%, potrivit Agerpres.

SUV-urile domină piața auto, urmate de Clasa C și Clasa B

Segmentul SUV rămâne preferatul românilor, cu o cotă de piață de 48,9%, urmat de Clasa C (29,7%) și Clasa B (16,7%).

Motorizările pe benzină au crescut cu 40,8%, reprezentând 45% din totalul pieței, în timp ce dieselul a urcat cu 45%, până la o cotă de 6,4%.

Motoarele mild-hybrid au avut un avans de 12%, ajungând la o pondere de 18,3%, dintre care 87% sunt pe benzină și 13% pe motorină.

Dacia Spring, lider detașat la mașinile electrice

Pe primele nouă luni ale anului 2025, topul celor mai vândute modele 100% electrice este condus de Dacia Spring, cu 1.177 de unități, urmată de Hyundai Kona (516 unități) și Tesla Model 3 (355 unități).

În categoria plug-in hybrid, cele mai populare modele sunt Ford Kuga și Hyundai Tucson, ambele cu câte 501 unități înmatriculate.

Per total, în primele nouă luni ale anului, au fost înmatriculate 108.067 autoturisme noi în România, o scădere de 5,1% față de perioada similară din 2024. Cu toate acestea, ritmul de scădere s-a temperat față de lunile anterioare, semnalând o revenire treptată a pieței.

APIA: creșterea din septembrie, influențată de efectul TVA și de baza mică de comparație

Președintele APIA, Dan Vardie, avertizează că rezultatele spectaculoase din septembrie trebuie interpretate cu prudență.

„Pe de altă parte, septembrie 2024 a fost cea mai slabă lună din ultimii doi ani, cu doar 8.913 unităţi înmatriculate, ceea ce face ca procentul actual de creştere să pară mai spectaculos decât este în realitate. Chiar şi în aceste condiţii, motorizările electrificate îşi menţin o pondere ridicată, cu segmentele full hybrid (+63%) şi plug-in hybrid (+86%) pe un trend ascendent, alimentat atât de ofertele tot mai variate ale producătorilor, cât şi de interesul constant al consumatorilor pentru soluţiile de tranziţie energetică”, a declarat Vardie.

Potrivit acestuia, o parte din creșterea de pe piață se datorează și majorării cotei TVA, care a impulsionat cumpărătorii să grăbească achizițiile înainte de scumpiri.

