Piața asigurărilor din România crește cu 8% în prima jumătate a anului 2025. Segmentul asigurărilor de viață, principalul motor al evoluției

Piața asigurărilor din România își continuă evoluția pozitivă și demonstrează o reziliență puternică în prima jumătate a anului 2025, în pofida provocărilor economice.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), volumul total al primelor brute subscrise a ajuns la 12,3 miliarde de lei, în creștere cu 8% față de perioada similară din 2024.

Asigurările generale, pilonul dominant al pieței

Asigurările generale continuă să dețină cea mai mare pondere, reprezentând 79% din totalul pieței, cu o creștere de 6% față de anul precedent.

Cele mai importante linii de business rămân polițele RCA și CASCO, care au însumat un volum cumulat de 7 miliarde de lei.

Segmentul RCA a generat 5,2 miliarde de lei, cu 10% mai mult decât în 2024, în timp ce prima medie anualizată la nivel de piață a fost de aproximativ 1.300 de lei, o creștere moderată de 2%.

Pe lângă acestea, asigurările de sănătate și-au continuat trendul ascendent, depășind 680 milioane de lei, ceea ce arată un interes tot mai mare al românilor pentru protecția medicală privată.

CITEȘTE ȘI – BNR păstrează dobânda cheie la 6,5%: semnal de prudență într-o economie aflată sub presiune inflaționistă

Asigurările de viață, segmentul cu cea mai rapidă creștere

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost înregistrată de asigurările de viață, care au crescut cu 21%, devenind principalul motor de creștere al pieței.

Această expansiune a fost determinată, în special, de popularitatea produselor Unit-Linked, ale căror subscrieri au urcat cu 41%, ajungând să reprezinte o treime din totalul polițelor de viață.

Totodată, asigurările tradiționale au consemnat un avans de 19%, pe fondul creșterii gradului de educație financiară și al interesului pentru soluțiile de economisire pe termen lung.

Plăți de daune în creștere, dar piața rămâne stabilă

În primele șase luni din 2025, societățile de asigurare au achitat indemnizații brute totale de 5,8 miliarde de lei, cu 16% mai mult decât în perioada similară a anului anterior.

Asigurările generale au generat cea mai mare parte a acestor plăți, cu o creștere de 20%, iar polițele RCA au reprezentat peste 55% din totalul despăgubirilor.

Rezultatul tehnic brut al pieței s-a ridicat la 809 milioane de lei, cu o contribuție importantă din partea segmentului CASCO, care continuă să ofere un grad ridicat de profitabilitate pentru asigurători.

Indicatorii de stabilitate ai pieței arată o industrie robustă și bine capitalizată.

La data de 30 iunie 2025, rata de solvabilitate (SCR) era de 164%, mult peste pragul minim impus de reglementări, confirmând soliditatea financiară a companiilor de asigurări.

Rezervele tehnice au ajuns la 24 miliarde de lei, în creștere cu 17%, în timp ce investițiile asigurătorilor au totalizat 34,6 miliarde de lei, direcționate în principal către obligațiuni guvernamentale, considerate instrumente sigure și stabile.

Profitul net al industriei a fost de 866 milioane de lei, doar cu 3% sub recordul istoric înregistrat în primul semestru din 2024, dar semnificativ peste media ultimilor ani.

Canalele de distribuție prin brokeri continuă să joace un rol esențial în funcționarea pieței.

Aceștia au intermediat 68% din totalul primelor brute subscrise, cu un grad de intermediere foarte ridicat la asigurările generale (82%), în timp ce la asigurările de viață nivelul s-a situat la 13%.

Prezența puternică a brokerilor contribuie la o mai bună informare a clienților și la creșterea gradului de penetrare a asigurărilor în rândul populației, într-o piață care încă are un potențial mare de dezvoltare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.