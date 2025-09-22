Pfizer anunță achiziția Metsera pentru 4,9 miliarde de dolari, extinzându-și portofoliul în tratamentele pentru obezitate și boli cardiometabolice

Pfizer Inc. (NYSE: PFE) a semnat un acord definitiv pentru achiziția Metsera, Inc. (NASDAQ: MTSR), o companie biofarmaceutică aflată în fază clinică, specializată în dezvoltarea de medicamente inovatoare pentru obezitate și boli cardiometabolice. Tranzacția aduce în portofoliul Pfizer patru programe clinice diferențiate, ce includ terapii pe bază de incretină și amilină, cu potențial de eficacitate și siguranță de top.
Albert Bourla, CEO și președinte al Pfizer, a declarat: Obezitatea este o problemă de sănătate în creștere, asociată cu peste 200 de afecțiuni. Achiziția Metsera se aliniază strategiei noastre de a investi în oportunități cu impact maxim și ne propulsează în acest domeniu terapeutic esențial. Suntem încântați să aplicăm experiența noastră cardiometabolică și infrastructura globală pentru a accelera dezvoltarea unui portofoliu de injectabile cu potențial best-in-class, cu date clinice diferențiate prin eficacitate, tolerabilitate și administrare lunară.
Portofoliul Metsera include:
- MET-097i: agonist GLP-1 injectabil săptămânal și lunar, în faza 2 de dezvoltare;
- MET-233i: analog de amilină administrat lunar, evaluat ca monoterapie și în combinație cu MET-097i, în faza 1;
- Două terapii orale GLP-1, pregătite să intre în studiile clinice;
- Alte terapii preclinice pe bază de hormoni stimulați de nutrienți.
Primele rezultate clinice pentru MET-233i, prezentate pe 17 septembrie la reuniunea anuală a European Association for the Study of Diabetes (EASD), indică un profil potențial best-in-class.
Detalii financiare ale tranzacției:
- Pfizer va achiziționa toate acțiunile Metsera la prețul de 47,50 USD per acțiune, evaluând compania la 4,9 miliarde USD;
- Acordul include un drept contingent de valoare (CVR) de până la 22,50 USD per acțiune, legat de atingerea unor etape clinice și de reglementare:
- 5 USD/acțiune la începerea studiului clinic de fază 3 pentru combinația MET-097i + MET-233i;
- 7 USD/acțiune la aprobarea FDA pentru MET-097i lunar;
- 10,50 USD/acțiune la aprobarea FDA pentru combinația MET-097i + MET-233i.
Tranzacția este așteptată să se finalizeze în trimestrul 4 din 2025, după obținerea aprobatărilor necesare și aprobarea acționarilor Metsera.
