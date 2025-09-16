Petrolul Ploiești a reziliat pe cale amiabilă contractul antrenorului Liviu Ciobotariu

FC Petrolul Ploiești a anunțat marți, pe pagina oficială de Facebook, încetarea colaborării cu antrenorul principal Liviu Ciobotariu. Clubul și tehnicianul au ajuns la un acord pentru încheierea raporturilor contractuale după primele nouă etape ale actualului sezon de Superliga.

Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu s-au despărțit

Numit în funcție în vara acestui an, Ciobotariu a condus echipa într-un parcurs cu o singură victorie, trei remize și cinci înfrângeri, situație care a plasat Petrolul pe locul 14 în clasament. „Mulțumim, Liviu Ciobotariu, și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții clubului.

În vârstă de 54 de ani, Ciobotariu a antrenat de-a lungul carierei mai multe echipe din România, printre care Dinamo București, FC Botoșani, FC Voluntari și Sepsi OSK Sf. Gheorghe, cu care a câștigat o Supercupă a României. De asemenea, a activat în fotbalul arab la Al Faisaly și Al-Tai și a pregătit echipa națională a Libanului între 2019 și 2020.

Ca jucător, Ciobotariu a făcut parte din „Generația de Aur” a fotbalului românesc, evoluând pentru România la Cupa Mondială din 1998 din Franța și la Campionatul European din 2000, găzduit de Belgia și Olanda.

„FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale. Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe ‘lupi’ în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate. Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o singură victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga. Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții clubului Petrolul Ploiești.

