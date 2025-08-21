Petrescu, înainte de duelul cu Häcken! Situația lui Louis Munteanu și avertismentul pentru jucătorii CFR-ului

„Bursucul” a anunțat că atacantul nu este pregătit pentru a fi titular și a analizat adversarul din play-off-ul Conference League.

CFR Cluj joacă joi, 21 august, în deplasare cu Häcken, în play-off-ul Conference League, meci programat la ora 20:00 și transmis de Prima Sport 1 și Digi Sport 1. În conferința de presă premergătoare partidei, Dan Petrescu a lămurit situația lui Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani care a avut probleme medicale în ultima perioadă.

„Nu s-a antrenat foarte multe zile, a fost și accidentat, a pierdut și pregătirea. Când a jucat, nu a jucat rău, chiar dacă nu a marcat. Toată lumea așteaptă goluri de la el. Problema a fost pregătirea, pentru că a pierdut-o. Atitudinea lui a fost mereu bună. A intrat excelent la ultimul meci de campionat. Cu ajutorul lui, dacă marca Bosec, ar fi fost o victorie extraordinară. El a făcut ce trebuie, a fost altruist”, a explicat Petrescu.

Tehnicianul a lăsat de înțeles că Munteanu nu va începe ca titular în Suedia, fiind păstrat pentru repriza secundă.

Häcken, analizat de „Bursuc”

Petrescu a avertizat că adversarul din Suedia este unul redutabil: „O echipă care ajunge în play-off, fie că vorbim despre Conference sau Europa League, nu are cum să nu fie o echipă slabă. Cred că șansele sunt acolo. CFR are un lot foarte bun, nouă ne-a fost extrem de greu în aceste zile. Cred că au în jur de 15 jucători străini. În atac au mulți tineri entuziaști, însă și câțiva absenți importanți. Häcken are și câțiva jucători locali cu experiență, care au evoluat și la echipa națională”.

Un alt aspect subliniat de antrenorul campioanei României a fost suprafața de joc: „Trebuie să fim atenți, pentru că știm că terenul sintetic poate juca feste. Am văzut mulți jucători care au alunecat în mai multe partide, inclusiv de la ei. Jucătorii mei trebuie să își aleagă corect crampoanele”.

Petrescu a transmis că, în ciuda problemelor de lot și a adaptării dificile a noilor transferuri, CFR trebuie să facă un meci solid: „Trebuie să facem un meci foarte, foarte bun și să scoatem un rezultat pozitiv. Mulți dintre jucătorii noi nu s-au adaptat încă. Este clar că nu sunt mulțumit de rezultate, dar dacă obținem calificarea, m-aș declara mai mulțumit”.

