Peștera din comuna lui Brâncuși unde s-au găsit vestigii unice în lume. Arheologul care a făcut descoperirile, „Cetățean de Onoare“

Peștera Cioarei din satul Boroșteni, comuna Peștișani, din Gorj, acolo unde s-a născut sculptorul Constantin Brâncuși, este considerată cea mai valoroasă din România din punct de vedere arheologic. Aici s-au găsit vestigii istorice unicat la nivel mondial din perioada în care în peșteră a trăit omul de Neanderthal, adică în urmă cu peste 50.000 de ani.

Arheologul Marin Cârciumaru este cel care a făcut aceste descoperiri importante, în urma cărora o perioadă a istoriei omenirii a fost denumită după această peșteră, musterian-boroșteni. Profesorul univ. dr. Marin Cârciumaru a efectuat cercetări în peștera din comuna lui Brâncuși timp de două decenii, iar pentru aceste merite a primit, zilele trecute, titlul de „Cetățean de Onoare“ din partea Primăriei comunei Peștișani.

„În semn de onoare și recunoștință, pentru cercetările și descoperirile realizate în peștera Cioarei de la Boroșteni vi se acordă titlul de „Cetățean de Onoare». Este un gest simbolic de recunoaștere pentru ceea ce ați făcut d-voastră pentru localitatea noastră, pentru arheologie“, a spus primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui.

Marin Cârciumaru a fost deosebit de emoționat de momentul decernării distincției. El a povestit cum a început să cerceteze peștera: „Mă bucur că sunt aici, pentru că mă consider de-al locului, deoarece al doilea loc natal al meu a fost această zonă. Am sosit ca specialist la Boroșteni, în anul 1973, pentru prima dată, după ce în 1954, profesorul meu, C.S. Nicolaescu Plopșor, o mare personalitate a Olteniei și un om legat de Gorj, făcuse un prim sondaj în peșteră și găsise lucruri interesante. În anul 1973, am venit și am făcut o evaluare. Mi-am dat seama că depozitul peșterii Cioarei era cel mai vechi depozit al unui sit arheologic din România. Asta m-a determinat să conving Academia Română să înceapă finanțarea cercetărilor în această peșteră, motiv pentru care, în anul 1979, am revenit și am început cercetările în această peșteră“.

Copii din satul Boroșteni au lucrat la peșteră

Renumitul arheolog a vorbit despre activitatea sa de cercetare la Peștera Cioarei și a mărturisit că a fost ajutat foarte de mult de copiii din sat: „Am muncit 20 de ani la peșteră. În fiecare an stăteam între o lună și două luni. Condițiile în care s-au făcut cercetările au fost cu totul speciale. Din cauza lipsei de fonduri, a trebuit să apelez la copii între 12 și 16 ani. Să sapi un depozit de peșteră de cinci metri grosime nu este deloc ușor și a fost o permanentă aventură, pe care mi-am asumat-o la momentul respectiv și noroc că Dumnezeu m-a ajutat să nu se întâmple accidente“.

Unii dintre ei au venit acum să se întâlnească cu arheologul. Nicolae Cotan ava doar 12 ani când a lucrat la peșteră. „Eu mă ocupam să cern printr-o sită sedimentele. Tot ce rămânea era studiat de domnul profesor, Am găsit și canini de ursus spelaeus (n.r. – ursul de peșteră, strămoșul ursului de acum). Era o zonă periculoasă, cu multe vipere. Am văzut vipere, dar nu au atacat. Stăteau chiar deasupra de peșteră“, a povestit Nicolae Calotă, unul dintre copii de atunci.

Recipiente unice în lume, descoperite în peștera din Peștișani

Marin Cârciumaru a găsit în peștera din Peștișani recipiente unice în lume, folosite la realizarea ocrului: „Am descoperit mai multe recipiente unice în lume. Este vorba în primul rând de recipientele de preparare a ocrului, care sunt unice n lume. Sunt cele mai vechi recipiente din România și din această parte a Europei. Ele sunt prima dovadă care a existat la nivelul paleoliticului european, că omul de Neanderthal folosea ocrul pentru vopsit facial și corporal. Cercetările din Peștera Cioarei sunt extrem de recunoscute, de citate și au intrat în toate tratatele de paleolitic ale Europei“.

Opt recipiente de acest fel au fost descoperite de Marin Cârciumaru în interiorul peșterii Cioarei.

Rocă extrem de rară descoperită în peștera din Peștișani

Acesta a mai descoperit o geodă, o rocă sferică, extrem de rară în Europa, găsită chiar în interiorul peșterii de la Boroșteni: „Este singura geodă introdusă de omul de Neanderthal în peșteră, pe lângă alte obiecte la fel de curioase, cum sunt minerale, fosile și altele. Peștera Cioarei este un punct de reper al culturii musteriene pe teritoriul Europei, iar această peșteră este cea mai importantă din România, din punct de vedere arheologic, prin vestigiile care s-au descoperit și vechimea acestora“.

Muzeu al evoluției omului

Primarul localității Peștișani, Cosmin Pigui, a spus că speră să obțină finanțare pentru un proiect de amenajare a unui muzeu: „Ne luptăm de ani zile să obținem o finanțare pentru a o pune în valoare. Sperăm că cel târziu anul viitor, să obținem finanțarea mult dorită pentru a realiza un muzeu al evoluție omului, pentru că ceea ce avem aici este o comoară națională. Comuna noastră poate să prezinte o parte din istoria României. Mă bucur că domnul profesor a fost alături de noi. A fost o onoare pentru noi, ca să îl facem cetățean de onoare. Sperăm să avem o colaborare lungă și frumoasă“.