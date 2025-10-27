De către

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că, în septembrie 2025, 885.055 pensionari au beneficiat de Indemnizația socială pentru pensionari.

Dintre aceștia, 837.184 sunt pensionari din sistemul public, iar 47.871 provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

Pentru pensionarii din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 536 de lei.

Cele mai mari valori și cei mai mulți beneficiari

Cele mai ridicate indemnizații s-au înregistrat în:

Maramureș: 625 lei

Hunedoara: 603 lei

Bistrița-Năsăud: 598 lei

Cluj: 594 lei

Prahova: 592 lei

Cei mai mulți beneficiari se află în:

București: 39.347 persoane

Suceava: 35.217 persoane

Iași: 31.390 persoane

Dolj: 30.070 persoane

Pensionarii agricultori: indemnizație medie mai mică

Indemnizația socială medie pentru pensionarii agriculturii a fost de 358 de lei, cu valori mai mari în:

Ilfov: 479 lei

Hunedoara: 464 lei

Sector 5 București: 446 lei

Sector 2 București: 444 lei

Cei mai mulți beneficiari ai acestei categorii se regăsesc în Iași (4.534 persoane), urmați de Botoșani (4.212), Suceava (2.694), Vaslui (2.654) și Olt (2.646).

Condiții de acordare

CNPP precizează că beneficiarii sistemului public de pensii care cumulează venituri din pensii și indemnizații sub 1.281 de lei primesc lunar această sumă, conform Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.

