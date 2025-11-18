Cea mai mare cerere se înregistrează în zona profesiilor tehnice și a activităților care necesită experiență practică

Piața muncii din Capitală traversează o perioadă cu numeroase oportunități: 7.104 posturi sunt disponibile între 18 și 26 noiembrie 2025, conform informațiilor raportate de angajatori către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București, scrie Agerpres.

Cea mai mare cerere se înregistrează în zona profesiilor tehnice și a activităților care necesită experiență practică. Angajatorii caută 3.322 de muncitori calificați, iar alte 3.029 de poziții sunt deschise pentru persoane fără calificare. Oferta pentru candidații cu pregătire teoretică este mai redusă: 385 de posturi sunt destinate celor cu studii medii, în timp ce 368 de locuri sunt rezervate celor cu studii superioare.

Instituția subliniază că situația posturilor vacante se modifică rapid, pe măsură ce firmele anunță noi nevoi de personal sau închid poziții deja ocupate. Pentru actualizări zilnice, AMOFM pune la dispoziția celor interesați lista completă a locurilor disponibile pe site-ul instituției.

Agenția continuă, de asemenea, activitatea de mediere între companii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, facilitând astfel întâlnirea dintre oferta și cererea din piață și sprijinind procesul de angajare în București.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube