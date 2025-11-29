La Iași, peste 350 de antreprenori din România și Republica Moldova s-au reunit în cadrul conferinței „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”, organizată de Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) și Organizația Femeilor Antreprenor (OFA), în parteneriat cu Banca Comercială Română (BCR).

Evenimentul a adus laolaltă reprezentanți ai mediului privat, ai instituțiilor europene și decidenți publici pentru a discuta viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, sustenabilitatea fiscală, accesul IMM-urilor la finanțare și rolul României în Europa competitivă și rezilientă.

„IMM-urile din România au nevoie urgentă de predictibilitate fiscală, debirocratizare și reguli stabile! Iar vocea antreprenorilor, transmisă prin structurile asociative pe care le reprezentăm – FICSIMM și OFA – subliniază acest lucru ca prioritate absolută. Este momentul să ne asumăm împreună responsabilitatea pentru viitor. Antreprenorii nu mai vor să reacționeze mereu la crize, ci să construiască. Nu mai vor să fie spectatori, ci parteneri activi în dezvoltare”, a declarat Mirabela Miron, președinta FICSIMM și OFA.

Paneluri tematice: fiscalitate, finanțare și viitor verde

Conferința a inclus două paneluri tematice, un fireside chat cu ministrul finanțelor și un atelier practic:

Fiscalitate și viitor verde și digital

Primul panel a analizat cum pot IMM-urile să finanțeze competitivitatea fără creșterea poverii fiscale. Florin Jianu, președintele confederației IMM România, a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă firmele mici:

„Inflația se apropie de 10%, în condițiile în care media europeană este la 2,3%. Statul are senzația că acumulează mai mulţi bani la bugetul de stat, însă datele fiscale nu arată acest lucru. Economia nu este matematică pură, ci înseamnă şi încredere. (…) Patru din zece IMM-uri au crescut datoriile către terţi. Nici nu mai încasează, dar nici nu pot plăti mai departe, iar lucrul acesta este extrem de periculos.”

Economistul-șef al confederației Concordia, Iulian Lolea, a explicat problemele legate de finanțare:

„IMM-urile sunt lovite cel mai mult de accesul la finanțare. Iar accesul la finanțare este îngreunat din mai multe motive. Cel mai important este costul finanțării. (…) Noi trebuie să facem tot posibilul, să punem presiune pe stat, să-și reduc acest deficit care ne-a creat atât de multe probleme și să-l reduc într-o manieră sustenabilă.”În schimb, Teodora Preoteasa, directoarea pentru Administrarea Fondurilor Europene la Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), a prezentat perspective optimiste:

„Banca de Investiții și Dezvoltare s-a pregătit să pună toate mecanismele la locul lor (…). Iar anul 2026 să fie practic anul în care acestea efectiv să fie atrase în economie.”

Sprijin guvernamental și investiții private

În cadrul fireside chat-ului, Alexandru Nazare, ministrul finanțelor, a subliniat că relansarea economică depinde de cheltuieli prudente și bugete corecte:

„Sunt optimist în privinţa evoluţiei economiei în 2026, vorbim de fonduri europene şi PNRR, zona nerambursabilă, de peste 10 miliarde de euro la anul. Estimez un reviriment în 2026, cu condiţia ca măsurile luate să fie menţinute (…) Nu este un test al Guvernului, ci al României.”

Ministrul a adăugat și o veste despre autostrada A7:

„Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei. Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile (…) garantează finalizarea tronsonelor Focşani-Bacău şi Bacău-Focşani până în august 2026.”

Fonduri europene și rolul IMM-urilor

Siegfried Mureșan, europarlamentar și negociator-șef pentru Bugetul UE 2028-2034, a subliniat importanța participării antreprenorilor în deciziile europene:

„Puteți conta pe faptul că vocea României, vocea antreprenorilor români și vocea regiunilor României, va fi reprezentată în negocierile dintre instituțiile Uniunii Europene. (…) În lunile următoare vom continua să lucrăm pentru un buget european care să protejeze interesele României, să ofere șanse reale de dezvoltare IMM-urilor, fermierilor și comunităților locale.”

Descentralizare și simplificarea finanțărilor

Vasile Asandei, președintele RoReg, a pledat pentru descentralizarea programelor:

„Descentralizarea este un pas bun. ADR-urile sunt mai aproape de beneficiari, înțeleg mai bine realitățile din teritoriu (…) Următorul exercițiu financiar va fi despre competitivitate. Va fi despre șansa noastră de a produce acele proiecte, acele firme care să aducă o nouătate, să se adreseze pieței prezente și viitoare, care vor merita, cu adevărat, să fie finanțate.”

Ana-Maria Icătoiu, vicepreședinta FICSIMM, a completat:

„Nu este bine ca statul român să se poziționeze precum călăretul singuratic atunci când merge la instituțiile europene să se bată pentru interesul României. Trebuie să funcționăm în echipă (…) Până nu se strâng mai multe voci, vocea rămâne doar un ecou, nu devine o voce reală.”

