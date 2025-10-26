Peste 200 de locuințe rămân fără gaz din cauza pierderilor detectate în zona Rahova

În cazul blocurilor de pe Calea Rahovei nr. 317 și 319 și Vicina nr. 1 și 3, reluarea alimentării va avea loc, doar după finalizarea anchetei desfășurate de autorități

Distrigaz Sud Rețele anunță că echipele sale au ajuns, sâmbătă, la toți cei 451 de clienți din zona Calea Rahovei, programați pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, după incidentul produs pe 17 octombrie. Doar 174 dintre aceștia au fost reconectați la rețea, în timp ce la 225 de adrese alimentarea rămâne suspendată, ca urmare a pierderilor de gaze identificate pe instalațiile individuale sau comune. Alți 52 de clienți nu au fost găsiți acasă, ceea ce a împiedicat reconectarea.

Compania precizează că alimentarea cu gaze se face treptat, doar acolo unde sunt îndeplinite condițiile de siguranță, iar verificările continuă duminică, 26 octombrie, între orele 10:00 și 20:00. În acest interval, echipele Distrigaz vor interveni la mai multe adrese din zona Rahovei și străzile adiacente, Dunavăț, Malcoci, Pecineaga, Pricopani, Sălaj și Vicina.

Distrigaz le recomandă clienților care au pierderi de gaze să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru remedierea defecțiunilor, iar celor care nu au fost prezenți la domiciliu să sune la Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze, disponibil non-stop la numerele 021.9281, 031.9031 și 0800.877.778.

Compania solicită totodată locatarilor și asociațiilor de proprietari să asigure accesul echipelor în imobile pentru reluarea alimentării în siguranță. În cazul blocurilor de pe Calea Rahovei nr. 317 și 319 și Vicina nr. 1 și 3, reluarea alimentării va avea loc, doar după finalizarea anchetei desfășurate de autorități.

