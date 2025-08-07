Peste 10.000 de hoteluri din întreaga Europă au inițiat o acțiune colectivă în justiție împotriva platformei Booking.com, acuzând compania de impunerea unei clauze contractuale considerate abuzive și contrare legislației europene privind concurența.

Procesul va fi înregistrat la tribunalul din Amsterdam, unde se află sediul central al platformei Booking, imediat după data de 29 august 2025, termenul limită pentru înscrierea unităților de cazare în acest demers juridic.

Obiectul acțiunii îl constituie clauza de paritate tarifară, denumită frecvent „cel mai bun preț”, care a împiedicat hotelurile să ofere tarife mai mici pe alte platforme sau chiar pe propriile site-uri.

„Timp de două decenii, aceste clauze au afectat concurenţa în materie de preţuri, au dus la creşterea comisioanelor şi au restricţionat autonomia a mii de hoteluri europene”, a transmis HOTREC, organizația care reprezintă industria hotelieră din Europa.

Clauza ar fi fost impusă de Booking încă din 2004, iar întreaga acțiune este susținută de Hotel Claims Alliance Foundation, o fundație înființată în Olanda special pentru această procedură.

O decizie istorică a CJUE a deschis calea procesului

În septembrie 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o decizie crucială, stabilind că această clauză intră sub incidența legislației europene privind concurența.

Ulterior, în noiembrie 2024, Comisia Europeană a hotărât că Booking „nu va avea dreptul să majoreze comisioanele sau să retragă ofertele” în cazul firmelor care oferă prețuri diferite pe alte canale de vânzare.Compensații de sute de milioane de euro

HOTREC, alături de peste 30 de asociații naționale din domeniu, estimează că despăgubirile solicitate pot ajunge la sute de milioane de euro.

„Hotelierii europeni au suferit mult timp de condiţii inechitabile şi costuri excesive. Este timpul să ne unim şi să cerem despăgubiri”, a declarat Alexandros Vassilikos, președintele HOTREC.

„Această acţiune colectivă transmite un mesaj puternic: practicile abuzive pe piaţa digitală nu vor rămâne fără răspuns”, a subliniat el.

Răspunsul Booking: acuzații „inexacte și înșelătoare”

Booking.com a respins acuzațiile, catalogându-le drept „inexacte și înșelătoare”. Compania susține că CJUE nu a concluzionat că respectivele clauze sunt anticoncurențiale.

„De fapt, CJUE nici măcar nu a fost sesizată pentru a evalua dacă clauzele noastre au efecte anticoncurenţiale sau un impact asupra concurenţei”, a transmis platforma.

Curtea „s-a pronunţat pur şi simplu asupra faptului că aceste clauze intră în domeniul de aplicare al dreptului concurenţei al UE şi că efectele lor trebuie evaluate de la caz la caz”, a precizat compania.

Booking a adăugat: „Dorim, de asemenea, să confirmăm că nu am primit nicio notificare formală cu privire la o acţiune colectivă.”

Investigații și în Franța

Între timp, și autoritățile din Franța au luat măsuri împotriva platformei.

În iunie, Direcţia pentru concurenţă din cadrul Ministerului Economiei a constatat că Booking aplica „practici restrictive de concurenţă” și i-a acordat un termen de șase luni pentru a se conforma legislației europene.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.