Peru: Un judecător a dat câștig de cauză fostului președinte Dina Boluarte care va putea părăsi țara

Un judecător peruan a respins miercuri cererea Parchetului de a-i interzice fostului președinte recent destituit, Dina Boluarte, să părăsească țara, notează AFP, potrivit AlJazeera.

Judecătorul Fernando Valdez a declarat ‘nefondată’ cererea Parchetului, care urmărea să o împiedice pe Dina Boluarte să iasă din țară timp de 36 de luni, în timp ce se desfășoară anchetele privind presupusa spălare de bani în timpul mandatului ei de vicepreședinte și pentru procedurile chirurgicale la care ar fi recurs în timpul mandatului său, fără avertisment și în circumstanțe controversate.

Potrivit judecătorului Valdez, ‘nu există riscul de fugă’.

Fostul președinte, destituit vineri de Parlament într-o procedură specială pentru ‘incapacitate morală permanentă’ de a-și exercita funcțiile, a exclus orice intenție de a se refugia în străinătate: ‘Nu sunt responsabilă pentru niciunul’ dintre aceste cazuri, a afirmat Dina Boluarte în fața presei. ‘Sunt calmă, sunt acasă și voi rămâne în țară’, a afirmat ea.

Președintele Parlamentului, José Jeri, 38 de ani, a preluat acum președinția țării andine până la alegerile prezidențiale din aprilie 2026.

