Explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din București a provocat moartea a trei persoane. Echipele de intervenții au recuperat însă, dintre ruinele imobilului, mai mulți răniți, printre care și o femeie prinsă sub dărâmături la etajul 5. Un miracol, așa cum consideră salvatorii.

Pe o filmare tulburătoare cu persoana în cauză, aflată sub mormanul de beton de la etajul 5, se poate vedea cum le cerea salvatorilor, prin semne făcute cu mâna, să îi acorde ajutor.

Imaginile sfârșietoare s-au viralizat și au emoționat o Românie întreagă. Surse medicale au transmis că persoana care le cerea ajutor salvatorilor a fost extrasă dintre ruine și transportată la spital. Nu a dorit însă internarea: ”A fost transportată la spital, dar a refuzat internarea și a plecat acasă!”

Supraviețuitoarea este o femeie în vârstă de 28 de ani, care locuiește în blocul respectiv, la un etaj superior. În urma exploziei, ea s-a prăbușit în gol și a fost prinsă, printre bucățile de beton, la etajul 5.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!