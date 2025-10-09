Utilizatorii de trotinete și biciclete electrice ar putea fi obligați să dețină un permis special, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament.

Noua categorie de permis, denumită AM1, ar urma să fie necesară pentru toate persoanele care circulă cu astfel de vehicule.

În prezent, legislația impune doar ca utilizatorii să aibă peste 14 ani, fără să fie necesară deținerea unui permis de conducere sau înmatricularea vehiculului.

Potrivit documentului, inițiatorii invocă creșterea numărului de accidente în care sunt implicate trotinetele și bicicletele electrice.

„În primele opt luni au fost înregistrate 2 decese şi 32 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele şi bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalţi participanţi la trafic, cât şi pentru conducătorul trotinetei electrice”, se arată în proiect.

Cum se obține noul permis pentru trotinete și biciclete electrice

Pentru a primi permisul AM1, solicitanții trebuie să aibă cel puțin 14 ani și să treacă un examen format din două probe: una teoretică și una practică.

„Examenul pentru obţinerea pemisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de pemis solicitat. Proba practică pentru categoriile AMl şi AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament”, se precizează în textul propunerii legislative.

Valabilitate de 10 ani pentru noul permis

Permisul de conducere pentru trotinete și biciclete electrice va fi valabil 10 ani de la data emiterii, conform proiectului.

Inițiatorii susțin că această măsură ar putea reduce semnificativ accidentele și ar aduce mai multă responsabilitate în rândul utilizatorilor de vehicule electrice ușoare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.