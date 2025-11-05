Surse judiciare au confirmat că una dintre percheziții s-a desfășurat chiar la sediul Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății, unde activează unul dintre cei 18 medici aflați în vizorul anchetatorilor

Anchetă de amploare declanșată de Parchetul General în sistemul medical: procurorii și ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins, miercuri dimineață, la 14 adrese din București și mai multe județe, într-un dosar ce vizează un grup de medici suspectați că ar fi obținut pe nedrept recunoașterea unor diplome de rezidențiat, eliberate de o universitate din Chișinău.

Surse judiciare au confirmat că una dintre percheziții s-a desfășurat chiar la sediul Centrului Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății, unde activează unul dintre cei 18 medici aflați în vizorul anchetatorilor, scrie Agerpres.

Potrivit procurorilor, investigația privește suspiciuni de înșelăciune, fals material și informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a profesiei de medic specialist. Cercetările indică faptul că mai mulți medici ar fi depus la Ministerul Sănătății diplome false, obținute de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, pentru a le fi recunoscute specializările.

Documentele vizau domenii variate – de la medicină de urgență și chirurgie plastică, la ortodonție, parodontologie și imagistică medicală. În realitate, spun procurorii, rezidențiatele respective nu ar fi fost urmate deloc, deși prezența fizică la cursuri și stagii clinice era obligatorie.

„Datele din dosar arată că, în perioada în care figurează ca rezidenți la Chișinău, acești medici lucrau în România, fiind angajați cu normă întreagă și plătiți din fonduri publice”, arată un comunicat al Parchetului General.

În urma descinderilor, anchetatorii au emis 12 mandate de aducere, iar persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul Parchetului. Dosarul deschide un nou front în lupta cu rețelele de falsificare a diplomelor medicale, un fenomen care, potrivit unor surse judiciare, ar putea fi mai extins, decât lasă să se vadă ancheta de până acum.

