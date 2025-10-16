În vizorul procurorilor se află peste 17 persoane, printre care și Florentina Ioniță, managerul instituției, precum și mai multe cadre militare, actuale și foste

Procurorii DNA au descins joi dimineață la Spitalul Militar Central „Carol Davila” din București, într-un dosar ce vizează fapte de corupție și abuz în serviciu. Ancheta cuprinde 19 percheziții, dintre care una la sediul spitalului, potrivit unor surse judiciare, citate de Hotnews.

În vizorul procurorilor se află peste 17 persoane, printre care și Florentina Ioniță, managerul instituției, precum și mai multe cadre militare, actuale și foste. Conform informațiilor preliminare, suspecții ar fi obținut venituri necuvenite prin pontaje false, cumul de funcții și plăți nelegale, în cadrul unor proiecte finanțate din fonduri europene.

Surse apropiate anchetei susțin că faptele cercetate sunt de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Florentina Ioniță, primul general-femeie care conduce Spitalul Militar, este cunoscută ca fiind apropiată de generalul Cătălin Zisu, aflat la rândul său în atenția DNA, într-un alt dosar de corupție, potrivit G4Media.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească amploarea prejudiciului și rolul fiecărui suspect în mecanismul de fraudare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube