Peste 70 de percheziții au fost desfășurate miercuri pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Chișinău, într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Bălți.

Potrivit anchetatorilor, au fost ridicate sume de bani în mai multe valute, documente și alte probe relevante pentru anchetă.

Potrivit CNA, un grup de persoane ar fi pus în aplicare, în perioada preelectorală, un plan infracțional pentru susținerea ilegală a unor partide și candidați la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliaţi unor partide politice, membri şi simpatizanţi, care ar fi creat o schemă de introducere în ţară a mijloacelor băneşti ilicite, destinate susţinerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de iniţiativă şi concurenţilor electorali”, au transmis reprezentanții CNA, citați de NewsMaker.

Interceptări audio: bani de la Șor și vizite la Moscova

În cadrul anchetei, CNA a publicat interceptări audio care fac referire la salarii de „100.000 de lei de la Șor”, vizite la Moscova, candidați la primărie care ar fi primit câte 5.000 de dolari, precum și nemulțumiri ale unor persoane care „nu-și pot scoate banii”.

De la începutul perioadei electorale, în Republica Moldova au avut loc circa 2.000 de percheziții, a declarat săptămâna trecută ministrul de interne Daniella Misail-Nichitin.

Obiectiv: o majoritate prorusă în Parlament

Probele adunate arată că suspecții ar fi recrutat alegători și le-ar fi promis bani, bunuri sau servicii în schimbul votului pentru anumite formațiuni.

Potrivit autorităților, acțiunile ar fi coordonate de la Moscova de oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraudă și spălare de bani în dosarul „miliardului furat”.

Anchetatorii susțin că Ilan Șor ar încerca acum să influențeze votul din 28 septembrie, prin finanțarea ilegală a unor partide și cumpărarea de voturi, pentru a asigura o majoritate prorusă în viitorul parlament de la Chișinău.

