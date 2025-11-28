Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat vineri percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor oficiale citate de Reuters.

Biroul procurorului special anticorupție din Ucraina a confirmat acțiunea printr-un mesaj public:

„Demersurile de cercetare sunt autorizate şi sunt desfăşurate ca parte a anchetei. Urmează detalii”, au transmis oficialii pe Telegram, fără a dezvălui deocamdată natura investigației.

Instituțiile implicate și primele indicii

Agenția EFE precizează că perchezițiile au fost realizate de Oficiul Național Anticorupție (NABU) împreună cu Procuratura Anticorupție (SAP), principalele structuri responsabile cu investigarea corupției la nivel înalt în Ucraina.

Potrivit informațiilor publicate de Ukrainska Pravda, citată de EFE, persoana vizată direct de acțiunea procurorilor este chiar Andrii Iermak, considerat de mulți cel mai puternic om din țară după președintele Zelenski.

Contextul politic

Perchezițiile au loc într-o perioadă în care Ucraina încearcă să își întărească eforturile anticorupție, un criteriu-cheie în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și un subiect urmărit atent de partenerii internaționali.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.