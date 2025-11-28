5.7 C
Percheziții anticorupție la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al lui Zelenski

Criza din UcrainaȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
Zelenski Ucraina
Foto Facebook Victor Grosu, 19 februarie 2025

Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat vineri percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor oficiale citate de Reuters.

Biroul procurorului special anticorupție din Ucraina a confirmat acțiunea printr-un mesaj public:

„Demersurile de cercetare sunt autorizate şi sunt desfăşurate ca parte a anchetei. Urmează detalii”, au transmis oficialii pe Telegram, fără a dezvălui deocamdată natura investigației.

Instituțiile implicate și primele indicii

Agenția EFE precizează că perchezițiile au fost realizate de Oficiul Național Anticorupție (NABU) împreună cu Procuratura Anticorupție (SAP), principalele structuri responsabile cu investigarea corupției la nivel înalt în Ucraina.

Potrivit informațiilor publicate de Ukrainska Pravda, citată de EFE, persoana vizată direct de acțiunea procurorilor este chiar Andrii Iermak, considerat de mulți cel mai puternic om din țară după președintele Zelenski.

Contextul politic

Perchezițiile au loc într-o perioadă în care Ucraina încearcă să își întărească eforturile anticorupție, un criteriu-cheie în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și un subiect urmărit atent de partenerii internaționali.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
