Pep Guardiola, „săgeți” către Mourinho după comparațiile făcute de fani!

Tehnicianul spaniol a oferit o replică ironică la adresa fostului antrenor al lui Manchester United și a explicat motivele gestului său provocator.

Incidentul a avut loc pe Anfield, unde fanii lui Liverpool au scandat „vei fi dat afară dimineață” către Guardiola. Răspunsul tehnicianului spaniol a fost prompt: acesta a arătat 6 degete, simbolizând cele 6 titluri de campion în Premier League câștigate cu Manchester City.

Comparația cu un gest similar al lui Mourinho, care le-a arătat fanilor adverși 3 degete pentru a simboliza trofeele sale de campion în Anglia, a fost inevitabilă. Întrebat despre această paralelă, Guardiola a oferit o replică înțepătoare:

Guardiola a continuat să detalieze ce l-a determinat să reacționeze astfel la provocările fanilor de pe Anfield:

„Dacă mi-am pierdut cumpătul cu acel gest? Eu nu am fost niciodată calm. Știi de ce am fost calm până acum? Pentru că am câștigat. Când câștigi, pari frumos, calm, bun. Dar când pierzi, devii contrariul. Nu mă așteptam să aud această scandare. Cred că merit să fiu demis, dar am încă acest job pentru că am cucerit șase titluri și multe alte trofee.”