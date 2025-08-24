Potrivit unui raport publicat de Wall Street Journal, Pentagonul a luat măsuri pentru a împiedica Ucraina să utilizeze rachetele cu rază lungă de acțiune primite din Statele Unite, ca parte a strategiei forțelor americane de a preveni escaladarea conflictului cu Rusia.

Oficialii americani din domeniul apărării au decis, încă din primăvară, să blocheze Ucraina să folosească sistemele ATACMS pentru atacuri asupra țintelor din Rusia.

Decizia face parte din eforturile administrației Trump de a-l determina pe Vladimir Putin să participe la negocieri de pace, susțin sursele.

„În cel puțin o ocazie, Ucraina a încercat să utilizeze ATACMS împotriva unei ținte, dar i s-a refuzat acest lucru în baza unui ‘mecanism de revizuire’ dezvoltat de Elbridge Colby, secretarul adjunct al Pentagonului pentru politică”, relatează WSJ.

Obiectivul: sprijinirea eforturilor de pace și aducerea lui Putin la negocieri

Sistemul de revizuire controlează utilizarea armelor, inclusiv rachetele de croazieră Storm Shadow ale Marii Britanii, care depind de datele de țintire ale SUA.

Deși Ucraina primise anterior autorizația din partea administrației Biden pentru utilizarea sistemelor împotriva țintelor ruse, oficialii americani confirmă că decizia de restricție a fost ulterior menținută pentru a limita riscul escaladării.

Controverse privind livrările de arme cu rază lungă către Ucraina

Președintele Donald Trump spunea înainte de inaugurarea din ianuarie:

„Nu sunt deloc de acord cu trimiterea de rachete la sute de kilometri distanță în Rusia. De ce facem asta? Nu facem decât să escaladăm acest război și să-l înrăutățim.”

Luna trecută, însă, SUA au acceptat să furnizeze Ucrainei noi sisteme de arme, condiționat de plățile europene, inclusiv vânzarea a 3.350 de rachete Extended Range Attack Munition (Erams), cu rază de acțiune de 400 km.

