Noi bombardamente lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi au provocat pene de curent în întreaga Ucraină și au rănit cel puțin 21 de persoane, printre care șapte copii, au anunțat autoritățile de la Kiev, citate de AFP.

Loviturile au vizat infrastructura energetică a Ucrainei, lăsând fără electricitate regiuni întregi. Potrivit furnizorului ucrainean DTEK, „echipamente ale unor centrale termice din mai multe regiuni din Ucraina au fost grav avariate”.

Compania a denunțat faptul că acesta este „al treilea atac masiv împotriva centralelor termice din octombrie încoace”.

Ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Grinciuk, a confirmat amploarea atacurilor:

„Rusia lansează din nou un atac masiv cu rachetă şi dronă împotriva infrastructurilor energetice ucrainene”, a transmis ea pe rețelele de socializare.

Operatorul public Ukrenergo a raportat întreruperi ale curentului în majoritatea regiunilor țării joi dimineață. Ulterior, au fost aplicate întreruperi controlate de sarcină pentru a reechilibra producția și consumul din rețea.

Zaporojie, cea mai afectată regiune

Cele mai multe victime au fost raportate în regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, unde cel puțin 15 persoane au fost rănite, a anunțat pe Telegram Ivan Fedorov, șeful administrației militare regionale.

„Între răniţi se află şase copii, trei fete şi trei băieţi. Copiii au vârste cuprinse între trei şi şase ani”, a precizat Fedorov.

Imagini publicate de serviciile ucrainene de salvare arată un imobil complet distrus și pompieri care intervin lângă un crater uriaș plin de dărâmături.

Victime și în alte regiuni

În regiunea Vinița, din vestul țării, cinci persoane au fost rănite, printre care un copil de șapte ani aflat în stare gravă. O altă persoană a fost rănită în regiunea Kiev, potrivit autorităților locale.

În replică, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a doborât 170 de drone ucrainene în timpul nopții de miercuri spre joi – „inclusiv 48 în regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, și nouă în regiunea Moscova, dintre care șase se îndreptau către capitală”.

