Pedro Pascal răspunde speculațiilor despre o posibilă relație cu Jennifer Aniston

Hollywoodul a fost cuprins de zvonuri după ce actorii Pedro Pascal și Jennifer Aniston au fost surprinși luând cina împreună, însă starul din The Last of Us a clarificat situația într-un mod ferm, dar prietenos.

Pedro Pascal și Jennifer Aniston sunt împreună?

În timpul premierei sezonului 2 al serialului The Last of Us, Pascal a fost întrebat despre seara petrecută cu Aniston la un restaurant din West Hollywood. Întrebat dacă încearcă să o convingă pe actriță să se alăture distribuției serialului HBO, Pascal a glumit spunând că, la fel de bine, ar putea el să apară în producția ei de pe Apple TV+, The Morning Show. „Aș face orice pentru Jennifer”, a adăugat actorul, lăudând-o pe Aniston pentru calitățile sale de prietenă și persoană empatică, scrie NYPost.

Pascal a descris-o pe Aniston ca fiind cineva care „știe exact ce se întâmplă cu tine” și care are darul de a calma pe oricine, chiar și într-o atmosferă agitată.

Dacă te simți copleșit la o petrecere și faci contact vizual cu Jennifer, ea știe imediat cum să te liniștească. Îți aduce un pahar cu apă și totul devine bine, a spus actorul, glumind despre efectul reconfortant pe care îl are vedeta din Friends.

Zvonurile despre o posibilă relație între cei doi au fost amplificate după ce au fost fotografiați ieșind împreună de la celebrul Tower Bar din Sunset Tower Hotel. Totuși, surse apropiate actorilor au infirmat orice speculație romantică, subliniind că cei doi se respectă reciproc ca artiști, dar relația lor este strict platonică.

Într-un alt interviu pe covorul roșu, Pascal a reiterat că sunt doar prieteni și a descris cina lor de sâmbătă ca fiind „o seară distractivă cu martini”. Când reporterul i-a spus că nu poate savura un cocktail fără a atrage atenția, actorul a replicat amuzat: „Asta e strălucirea ei de star. Eu doar mă bucur de ea.”

