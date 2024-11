Paul Pogba în discuții avansate pentru rezilierea contractului cu Juventus! Destinație surpriză în 2025

Paul Pogba va putea reveni în competiții din luna martie, dar viitorul său la Juventus este incert.

Paul Pogba, în vârstă de 31 de ani, va putea juca din nou începând cu luna martie 2025, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne i-a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la doar 18 luni. Totuși, rămâne incert dacă revenirea sa va avea loc la Juventus, deoarece între mijlocașul francez și oficialii clubului din Torino se află în desfășurare discuții avansate pentru rezilierea contractului, valabil până în 2026.

Pogba, pe lista intereselor altor cluburi

Conform informațiilor furnizate de Sky Sports, se pare că Paul Pogba și conducerea lui Juventus sunt pe cale să ajungă la un acord de reziliere a contractului. În cazul unei despărțiri, jucătorul ar putea alege între oferte venite din Anglia, Europa continentală, Arabia Saudită și Major League Soccer (MLS). Anunțul jurnalistului Dharmesh Sheth, citat de Sport Bible, a clarificat că „discuțiile pentru rezilierea contractului sunt avansate”.

Louis Saha, fost internațional francez, a adus în discuție o posibilitate interesantă: revenirea lui Pogba la Manchester United, club la care a mai evoluat în două perioade. Într-o declarație pentru sursa citată, Saha a menționat că Pogba ar putea fi o soluție bună pentru echipa engleză. „Paul Pogba poate merge unde dorește, are valoarea necesară să joace în Champions League și pentru echipa națională a Franței. Mi-ar plăcea să-l văd la United. Ar fi extrem de motivat să revină,” a declarat Saha.

Reacția lui Pogba după reducerea suspendării

Pogba a fost profund afectat de perioada de incertitudine, iar decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de a-i reduce suspendarea a reprezentat pentru el o eliberare. Într-o declarație emoționantă, francezul a vorbit despre cât de mult așteaptă să revină pe teren și să își reia visul de a juca la cel mai înalt nivel.

„În sfârșit, coșmarul s-a sfârșit. Mă pot gândi la ziua în care îmi voi urma din nou visele. Întotdeauna am spus că nu am încălcat conștient regulamentul Anti-Doping, joc cu integritate și vreau să îi mulțumesc TAS pentru că mi-a ascultat explicația. Aceasta a fost o perioadă extrem de tulburătoare din viața mea, pentru că tot ce am muncit atât de mult a fost pus pe pauză. Vă mulțumesc pentru dragoste și sprijin. Abia aștept să revin pe teren,” a spus Paul Pogba.