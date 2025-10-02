Patru persoane înjunghiate la o sinagogă din Manchester. Cum a fost anihilat suspectul

Poliția din Manchester a anunțat joi că investighează un incident grav petrecut la o sinagogă unde mai multe persoane au fost înjunghiate. Autoritățile au declarat situația drept un incident major, notează BBC.

Potrivit poliției, mai multe persoane au fost înjunghiate în timpul atacului, iar bilanțul confirmat până acum este de patru răniți.

Suspectul a fost împușcat de forțele de ordine intervenite la fața locului, însă nu au fost oferite detalii privind condiția sa.

Andy Burnham, primarul regiunii Greater Manchester, a transmis că incidentul reprezintă „o situație serioasă” și i-a îndemnat pe cetățeni să evite zona.

Serviciul de Ambulanță a confirmat că a fost activat protocolul pentru „incident major”. „În prezent, evaluăm situația și colaborăm cu alți membri ai serviciilor de urgență. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că oamenii primesc asistența medicală de care au nevoie cât mai repede posibil”, au comunicat autoritățile medicale.

Incidentul a avut loc în timpul Yom Kippur, zi de mare importanță religioasă pentru comunitatea evreiască.

