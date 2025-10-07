Patru persoane date dispărute după prăbușirea unei clădiri în Madrid

De către

Serviciile de urgență spaniole caută patru persoane date dispărute după prăbușirea unei clădiri aflate în construcție în centrul Madridului, incident care a rănit mai mulți muncitori, au anunțat autoritățile, notează AFP.

Serviciile de urgență au transmis pe X că pompierii acționau la fața locului, în apropiere de Plaza Mayor, una dintre zonele frecventate de turiști, „după prăbușirea mai multor plafoane interioare”.

Reprezentantul guvernului central în regiunea Madrid, Francisco Martin Aguirre, a declarat jurnaliștilor că prăbușirea „a provocat cedarea mai multor etaje până la subsolul clădirii”.

Daunele sunt foarte grave, iar impactul posibil asupra clădirilor învecinate este de asemenea analizat, a adăugat el.

Poliția municipală din Madrid a anunțat că clădirile vecine au fost evacuate.

Care este bilanțul?

Numărul total al răniților nu a fost clar la început. Martin Aguirre a estimat inițial „aproximativ 10 răniți, majoritatea ușori”.

Ulterior, Inmaculada Sanz, viceprimar și responsabil cu securitatea în cadrul primăriei Madrid, a oferit un bilanț de trei răniți. Serviciile de urgență raportaseră inițial trei muncitori răniți, „niciunul grav”.

Primarul Madridului, Jose Luis Martinez-Almeida, a precizat pe X că unul dintre răniți a fost transportat la spital.

Martin Aguirre a confirmat patru persoane dispărute, Sanz precizând că este vorba despre trei bărbați și o femeie.

Cum arăta scena?

Poliția, ajutată de drone, a împrejmuit strada, unde se aflau numeroase ambulanțe și mașini de poliție, în timp ce zeci de trecători urmăreau incidentul.

Milagros Garcia Benito, angajată la un salon de coafură din fața clădirii, a povestit pentru AFP: „A fost o explozie uriașă, a spart geamurile și totul a fost acoperit de praf alb. Nu se vedea nimic. Pompierii și poliția au sosit imediat.”

Sanz a adăugat că „volumul molozului este foarte mare” și că intervenția de urgență „va dura mult, nu doar câteva ore, probabil câteva zile”.

Despre clădire

Clădirea, fost sediu de birouri, era reconvertită într-un hotel, iar site-ul primăriei Madrid arată că autorizația de construcție fusese emisă în februarie.

Potrivit registrului funciar, imobilul avea șase etaje și o suprafață totală de 6.745 metri pătrați.

